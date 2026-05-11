日本當局豪擲10萬億日圓 152才是重要阻力

上周，全球外匯市場的焦點無疑集中在日圓身上，日本當局在短短一周內罕見地兩度出手干預匯市，動用資金規模高達約10萬億日圓，約合637億美元，試圖扭轉日圓的崩跌走勢。這場被市場形容為「防線移動」的干預行動，雖然暫時將日圓從160關口的懸崖邊拉回，但也折射出日本當局在對抗強勢美元下的艱難處境。 此次干預始於4月30日。當日圓兌美元匯率在東京交易時段一度跌破160大關，觸及近兩年低點時，疑似買盤迅速湧入，將匯率急拉至155.5附近。據彭博社對日本央行的分析，僅此一天，日本財務省可能就動用了約345億美元(約5.48萬億日圓)的「子彈」。

然而，東京的動作並未就此停止。隨着日本進入黃金周長假，市場流動性變得相對稀薄，日本當局趁機發動了「連環攻勢」。數據顯示，在5月1日、4日及6日，日圓匯率再度出現多次急升行情，從158區間迅速拉回至155附近。市場推測，這第二輪干預的規模約為300億美元(約4.68萬億日圓)。選擇在流動性較低的假期時段出手，被分析師解讀為「四兩撥千斤」的策略，旨在以最小的成本震懾投機者。 儘管日本當局展現了「不惜一切代價」的決心，甚至將防線從160前移至158區間，但市場的反應卻相當冷靜。截至上周末，日圓匯率雖然脫離了危險的160低位，卻在155水平遭遇了強勁的技術阻力，始終未能有效突破，隨後回落至156-157區間窄幅波動。

這表明，單純的入市干預在扭轉宏觀大勢方面顯得力不從心。只要日美之間的巨大利差依然存在，日圓的貶值壓力就很難從根源上消除。目前日本央行政策利率僅為0.75厘，而美國聯儲局利率高達3.5厘至3.75厘，巨大的利差空間持續驅動「沽出日圓、買入美元」的套息交易。 鑑於單獨干預效果有限，日本正在尋求貨幣政策與外交層面的「協同作戰」。 首先是內部的貨幣政策轉向。上周公布的日本央行會議紀要顯示，內部對於加息的分歧正在加劇。部分委員警告，若因反應遲緩而被迫在未來大幅收緊貨幣政策，將對經濟造成衝擊。市場普遍預期，日本央行可能在6月或7月迫於壓力將利率上調至1厘，以期收窄日美利差。