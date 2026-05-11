從預測市場看投資本質

「預測市場」(Prediction markets)是以進行預測為目的而產生的一種投機市場，它讓參與者針對未來某指定事件結果進行押注，帶有賭博的元素。預測市場的交易活動或合約並非投資產品。 「預測市場」是甚麽？ 「預測市場」的主要特點包括：  可供預測的事件：從關於金融、經濟、政治、體育賽事，到關於氣象變化的事件，種類繁多。  交易運作：一般來説， 每件事件只有「是」或「否」兩個選擇，如參與者認為事件會發生，就買入「是」合約，否則，就買入「否」合約。

 交易價格：交易價格隨著參與者買賣而變動。  收益：若果參與者持有合約至事件結果出現，那麼，選對的可以按合約得到相關的回報，而選錯的則會損失所有投放的金額。  交易平台：有些「預測市場」平台建立在區塊鏈上及可以使用加密貨幣交易，去中心化，參與者在沒有中介人的情況下進行交易。 反思「投資」的本質 投資者在考慮任何投資之前，應審慎思考以下問題：  投資的價值：投資並非單純下注一個機率。不論是上市公司的股票和債券，還是貴金屬、物業、收藏品、虛擬資產等，應否投資，均要審視有關資產本身的價值及潛力。