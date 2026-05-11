從預測市場看投資本質

「預測市場」(Prediction markets)是以進行預測為目的而產生的一種投機市場，它讓參與者針對未來某指定事件結果進行押注，帶有賭博的元素。預測市場的交易活動或合約並非投資產品。
「預測市場」是甚麽？
「預測市場」的主要特點包括：
可供預測的事件：從關於金融、經濟、政治、體育賽事，到關於氣象變化的事件，種類繁多。
交易運作：一般來説， 每件事件只有「是」或「否」兩個選擇，如參與者認為事件會發生，就買入「是」合約，否則，就買入「否」合約。
交易價格：交易價格隨著參與者買賣而變動。
收益：若果參與者持有合約至事件結果出現，那麼，選對的可以按合約得到相關的回報，而選錯的則會損失所有投放的金額。
交易平台：有些「預測市場」平台建立在區塊鏈上及可以使用加密貨幣交易，去中心化，參與者在沒有中介人的情況下進行交易。
反思「投資」的本質
投資者在考慮任何投資之前，應審慎思考以下問題：
投資的價值：投資並非單純下注一個機率。不論是上市公司的股票和債券，還是貴金屬、物業、收藏品、虛擬資產等，應否投資，均要審視有關資產本身的價值及潛力。
資產配置：投資是資產管理的一部分，涉及風險管理和投資年期等考量。適當的投資有助投資者建立一個符合個人投資目標和風險承受能力的資產組合。
監管與保障：為自己的權益著想，投資者在參與任何投資之前，應了解清楚有關的監管和投資者保障。
現時，在香港「預測市場」的交易活動可能構成非法賭博。公眾參與「預測市場」的交易活動，沒有《證券及期貨條例》或證監會執行的任何法規的保障，一旦出現問題，有可能難以追討，甚或無從追究。
不適當的投資態度和行為會令人模糊投資與賭博之間的界線。投資種類選擇繁多，公眾應反思投資的本質，區分投資與賭博。如欲獲取更多投資者教育資訊，可瀏覽投委會「投資頻道」。https://www.ifec.org.hk/web/tc/investment/index.page