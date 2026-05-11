銀行按揭回贈破1% 留意計算盲點

上期提及今年多家銀行先後增加按揭回贈優惠，現時銀行之間因應其目標客戶及業務策略，所提供的按揭優惠不盡相同，現金回贈主要介乎貸款額0.5%至高達1.2%不等，當中視乎貸款額、物業及客戶類別而提供不同回贈率。
目前對於較大之按揭金額，現金回贈再次升穿1%水平，但用家需注意一點，根據現行樓按指引，凡現金回贈超過住宅按揭貸款額的1%，銀行在計算按揭成數時，必須在按揭貸款額扣減整筆回贈金額，即是實質可借按揭金額會因而減少。舉一例子，買家為一個樓價1,100萬元的單位申請七成按揭，假設銀行提供1.2%現金回贈，回贈金額為92,400元，但實質可借金額將由770萬元降至760.76萬元，當中扣減回贈金額92,400元。雖然現金回贈可彌補借不足的借貸額，但由於銀行只會於完成交易後才安排發放現金回贈，故此買家需要先自行準備多一點首期以便完成交易，對於資金較緊絀的用家需特別留意此點是否可行。
用家亦應留意按揭現金回贈的計算方式，銀行一般會提供現金回贈率並以按揭貸款額計算。但對於高成數按揭保險計劃之貸款，儘管用家是申請九成按揭貸款，銀行一般仍只會以七成按揭上限計算現金回贈。以800萬元物業承造九成按揭為例，若銀行提供現金回贈率為1%，計算方法是以七成按揭之1%計算，即是(800萬元x 70%) x 1%，現金回贈金額為56,000元，而並非以800萬元之九成按揭金額720萬元之1%(即72,000元)計算，兩者計算方式的現金回贈金額相差頗大，上述例子相差金額達16,000元。以上所見，即使現金回贈率是1%，九成按揭的實質回贈金額相當於總貸款額的0.78%；而若果用家申請七成按揭，回贈率1%以全數七成按揭貸款額計算，實質回贈金額同樣為56,000元。