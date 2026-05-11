銀行按揭回贈破1% 留意計算盲點

上期提及今年多家銀行先後增加按揭回贈優惠，現時銀行之間因應其目標客戶及業務策略，所提供的按揭優惠不盡相同，現金回贈主要介乎貸款額0.5%至高達1.2%不等，當中視乎貸款額、物業及客戶類別而提供不同回贈率。

目前對於較大之按揭金額，現金回贈再次升穿1%水平，但用家需注意一點，根據現行樓按指引，凡現金回贈超過住宅按揭貸款額的1%，銀行在計算按揭成數時，必須在按揭貸款額扣減整筆回贈金額，即是實質可借按揭金額會因而減少。舉一例子，買家為一個樓價1,100萬元的單位申請七成按揭，假設銀行提供1.2%現金回贈，回贈金額為92,400元，但實質可借金額將由770萬元降至760.76萬元，當中扣減回贈金額92,400元。雖然現金回贈可彌補借不足的借貸額，但由於銀行只會於完成交易後才安排發放現金回贈，故此買家需要先自行準備多一點首期以便完成交易，對於資金較緊絀的用家需特別留意此點是否可行。