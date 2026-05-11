百度AI雲與昆侖芯雙引擎：轉型陣痛後催化劑雲集

百度集團(9888)作為內地領先的AI科技巨頭，主要業務由百度核心／通用業務(佔總收入約70%至80%)及愛奇藝(iQIYI)兩大板塊組成。2025年，百度核心AI新業務收入達到約400億元人民幣，同比增長48%，其中AI Cloud基礎設施貢獻約198億元人民幣(+34%)、AI應用收入超過102億元人民幣、AI原生營銷服務約98億元人民幣，AI業務已佔百度通用業務約39%(第四季度更高達43%)。AI轉型已成為公司最核心增長動力，包括AI雲計算、ERNIE大模型及Apollo Go自動駕駛Robotaxi服務，雖然傳統搜索及信息流廣告業務仍面臨壓力有所下滑，但AI新業務快速補位。市場仍以中國大陸為主，Apollo Go已展開小量國際擴張。百度商業模式多元化，涵蓋P4P付費搜索排名、雲服務訂閱、AI解決方案銷售及Robotaxi運營收入，高度依賴中國互聯網用戶流量與企業AI採用率，正處於由傳統廣告向AI驅動高價值服務轉型的關鍵階段，長期成長潛力值得投資者密切關注。

行業正處於由傳統搜尋廣告向AI驅動模式轉型的結構性調整期。短期而言，受宏觀環境偏弱、農曆新年時點因素及AI聊天機器人大規模推廣分流搜尋流量影響，線上廣告行業仍面對明顯壓力，廣告主預算分配趨審慎，行業呈現偏弱周期特徵。相對地，AI雲基礎設施行業則處於高增長階段，企業對大模型訓練、推理算力及MaaS需求快速上升，帶動AI晶片及GPU相關訂閱收入顯著增長，顯示產業景氣度明顯分化。 競爭方面，搜尋廣告市場面臨AI聊天工具及其他平台分流流量的挑戰，競爭加劇並影響變現效率；雲業務及AI晶片領域則競爭激烈，但具備自研晶片、全棧AI架構及成本控制能力的企業具差異化優勢。昆侖芯在中國AI加速晶片出貨量排名前列，反映本地替代趨勢下競爭格局仍在演變。

營運成本方面，報告普遍指出公司持續加大AI研發及算力投入，短期拖累利潤率，但同時透過人員優化及費用控制減輕壓力；隨高毛利GPU及AI加速業務佔比提升，以及過往減值撥備影響逐步消化，利潤率有望按季改善。不過，未來資本開支及折舊攤銷上升仍可能成為雲業務盈利能力的重要變數。 集團正由傳統搜尋廣告主導轉型為AI驅動模式。市場預測集團在2026年第一季業績中，AI相關收入已佔百度核心業務逾50%，其中AI雲基礎設施收入有望按年增長約40%至60%，成為主要增長引擎，涵蓋GPU訂閱、MaaS及昆侖芯外部銷售。相反，傳統線上廣告收入按年下跌約20%至21%，受宏觀疲弱、農曆新年時點及AI聊天工具分流流量影響。Robotaxi及AI應用仍處早期商業化階段，但被視為長期增長選項。昆侖芯已提交香港上市申請，並啟動科創板輔導，預期成為重要估值催化劑。而集團的最大亮點為全棧AI能力，包括自研昆侖芯晶片、模型訓練至應用層整合，以及成本控制優勢。AI雲基建高速增長並覆蓋多個垂直行業。昆侖芯在中國AI加速晶片出貨量排名前列，且正推進香港及科創板雙線上市，有助釋放獨立估值並強化融資能力。另公司已宣布回購計劃及股息政策，提升股東回報可見度。

至於推動百度股價的核心催化劑，首先來自業務結構的實質轉型。AI相關收入已佔核心業務逾五成，顯示公司正由傳統搜尋廣告主導，轉向以AI雲基礎設施為核心的增長模式。AI雲收入保持約四成或以上增長，企業對大模型訓練、推理算力及MaaS需求持續上升，帶動GPU訂閱及相關服務擴張。同時，公司具備由昆侖芯自研晶片、雲端算力平台至應用層整合的全棧AI能力，在成本控制與技術自主方面具明顯優勢。隨著高毛利AI訂閱收入佔比提升，加上費用優化措施見效，市場普遍預期經營利潤率將逐步回升，盈利質素改善有望成為估值重評基礎。

另一重要催化劑則來自昆侖芯分拆上市進程。市場對其整體估值給予相當規模，而百度持有逾半股權，潛在價值釋放空間可觀，亦有助強化AI業務的資本市場定位與融資能力。此外，公司已公布股份回購計劃及股息政策，提高股東回報能見度，對股價形成支持。長遠而言，Robotaxi業務持續推進商業化及海外拓展，雖然現階段貢獻仍有限，但若營運規模化成功，將為集團帶來新增長曲線。綜合而言，AI增長動能、晶片分拆上市、盈利改善預期、資本回報政策及自動駕駛潛力，構成支持股價中長期走勢的五大關鍵因素。

百度集團股價於去年8月由低位84.5元水平見底並形成反彈走勢後，以一浪高於一浪走勢升上今年1月23日高位160.9元後，股價再度回落，並在失守20天線後，持續作出回調，更一度在3月30日跌返低位見102.8元後，在9天RSI形成了底背馳後，股價再度重返20天線外，更形成了一浪高於一浪走勢，股價於上周五重返145.9元高位，而且9天RSI更成功升破70水平，有助股價作進一步的反彈。由於股價已成功收復了自今年1月高位開始形成的升浪總升幅的61.8%反彈目標。有助破壞之前的下跌浪走勢。現時市場共有19位分析師對百度集團有作出調研覆蓋，目標價範圍由88元至264元，至於中位數為174元，較現價仍然有約28%的上升空間。投資者可以在144元水平買入，上望前頂160元，只要股價能企穩在140元以上，則毋須沽出止蝕。