港股T+1結算來臨 零售與機構投資者誰更得益？

港交所(388)於2026年4月中旬發布諮詢文件，建議將香港現金市場(包括股票及交易所買賣產品等二級市場交易)的結算周期，由現行T+2縮短至T+1，即交易日後一個營業日完成交收，並最快於明年第四季實施。此舉旨在提升香港資本市場的競爭力，降低對手方風險，並加快資金周轉，與美國、印度等主要市場接軌，並進一步縮窄與內地A股市場的結算機制差異，長遠或有利於「滬深港通」的互聯互通與產品開發。是次變動可謂對香港資本市場基礎設施的重要升級，但對一般零售投資者與機構投資者的影響存在明顯差異。
對零售投資者而言，賣出股票後，資金可於T+1到帳，有助短期交易者，或需要快速再投資的散戶資金更快回籠，減低資金閒置時間。更重要的是，對於習慣使用孖展融資買賣的短線投資者而言，結算期縮短意味著計息日數將減少一天，能直接節省融資成本。 此外，隨著未結算股份風險減少，整體市場風險亦會同步降，從而提升市場安全性。
然而，有關改動會使結算周期壓縮。由於T+1不再接受修正申請，若因資訊延誤或操作失誤而引起問題，券商協助散戶處理異常訂單的緩衝時間將大幅減少。鑒於部分零售投資者依賴銀行轉帳或手機App，若相關系統未及時同步升級，可能出現資金調度不便。此外，券商及市場參與者因系統及合規升級產生的額外成本(包括壓縮後台流程、加強風險管理及改造IT系統等)，最終或會部分轉嫁至客戶，或有機會增加交易的隱性費用。
另一方面，對機構投資者及券商中後台而言，T+1將使資金及抵押品循環速度更快，能顯著提升資本效率。參考美國推行T+1後的經驗，結算所保證金需求可減少約23%，有利對沖基金、資產管理公司及其他金融機構進行大額交易和資產配置。同時，港交所建議將T日修正成交(Trade Amendment)窗口由下午4時延長至5時，將給予機構與券商更多時間在交易當天處理錯單或分配交易，有效減低因結算失敗而引發的風險。 由於香港市場與全球接軌，此舉或將吸引更多國際資金流入，強化香港作為國際金融中心的地位。券商亦可為機構客戶提供更高效的融資、做市及託管服務，間接降低整體交易成本。
不過機構投資者亦需要應對過渡期的準備成本。由於機構或需大幅調整內部流程、系統及風險管理模式，包括基金經理、託管人及後台運作，前期需投入大量人力及IT資源。參考美股經驗，國際機構投資者面臨最大的痛點是「時差」，T+1會大幅壓縮他們進行外匯兌換和跨時區資金調撥(FX Funding)的時間窗口。若未能及時完成換匯，可能增加融資成本甚至導致結算失敗。此外，公司行動(如除息、供股)的除權日調整，亦可能影響既有投資策略及績效計算。若準備不足，過渡期或出現暫時性流動性壓力。
總結而言，T+1結算機制對香港市場絕對是利大於弊。在這場效率革命中，零售投資者憑藉更快的資金回籠與較低的融資成本，將成為短期的直接受惠者。而機構投資者在捱過系統升級的陣痛後，亦將迎來資本效率的長遠提升。港股提速已成定局，投資者的成功關鍵，在於盡早檢視自身的交易習慣與資金調度策略，為迎接這個「唯快不破」的新時代做好準備。
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