港股T+1結算來臨 零售與機構投資者誰更得益？

港交所(388)於2026年4月中旬發布諮詢文件，建議將香港現金市場(包括股票及交易所買賣產品等二級市場交易)的結算周期，由現行T+2縮短至T+1，即交易日後一個營業日完成交收，並最快於明年第四季實施。此舉旨在提升香港資本市場的競爭力，降低對手方風險，並加快資金周轉，與美國、印度等主要市場接軌，並進一步縮窄與內地A股市場的結算機制差異，長遠或有利於「滬深港通」的互聯互通與產品開發。是次變動可謂對香港資本市場基礎設施的重要升級，但對一般零售投資者與機構投資者的影響存在明顯差異。

對零售投資者而言，賣出股票後，資金可於T+1到帳，有助短期交易者，或需要快速再投資的散戶資金更快回籠，減低資金閒置時間。更重要的是，對於習慣使用孖展融資買賣的短線投資者而言，結算期縮短意味著計息日數將減少一天，能直接節省融資成本。 此外，隨著未結算股份風險減少，整體市場風險亦會同步降，從而提升市場安全性。

然而，有關改動會使結算周期壓縮。由於T+1不再接受修正申請，若因資訊延誤或操作失誤而引起問題，券商協助散戶處理異常訂單的緩衝時間將大幅減少。鑒於部分零售投資者依賴銀行轉帳或手機App，若相關系統未及時同步升級，可能出現資金調度不便。此外，券商及市場參與者因系統及合規升級產生的額外成本(包括壓縮後台流程、加強風險管理及改造IT系統等)，最終或會部分轉嫁至客戶，或有機會增加交易的隱性費用。