商湯戰略轉型深度解讀：SenseNova 6.7 Flash-Lite的降本邏輯與商業化路徑

商湯(020)上周五發布輕量級模型「SenseNova 6.7 Flash-Lite」，核心賣點是極致的「降本增效」。它採用原生多模態架構，取消「視覺轉文本」的中間環節，將Token消耗直降60%，並實現毫秒級響應。同時，商湯推出註冊首月每5小時1500次免費調用，並將辦公技能包在GitHub上全面開源，精準瞄準中小企業與開發者。
現時大模型行業已進入「工業化落地」階段，誰能拉低成本，誰就能掌握話語權。而商湯正面臨「雙線夾擊」：向左看，百度集團(9888)、阿里巴巴(9988)等巨頭擁有無限現金流；向右看，月之暗面、智譜(2513)AI等新興獨角獸沒有歷史包袱。因此，商湯選擇用極致性價比搶佔下沉市場，並通過開源生態形成開發者鎖定，最終轉化為訂閱制收入。
這次策略調整可能成為轉捩點。其商業模式正從「賣授權」轉向「賣訂閱」。商湯已規劃公測後推出Lite與Pro等多檔付費方案，當前的免費策略是「以空間換時間」的市場培育。此外，在高端芯片受限下，商湯透過架構創新實現的「極致省錢」能力，為其在國產算力底座上構築了壁壘。
然而，這場轉型潛藏風險。首先是「增收不增利」的陷阱，商湯2025年淨虧損收窄58.6%，但很大部分來自出售附屬公司等非經常性收益。高昂的算力運營成本(曾同比激增163.5%)依然是包袱。其次是巨頭的消耗戰威脅。最後，商湯推行「1+X」戰略，將智能汽車、醫療等業務拆分，並削減研發開支，可能損害下一代技術儲備。
總而言之，SenseNova 6.7 Flash-Lite是商湯一次「以價換量、以生態換市場」的背水一戰。若能通過Lite與Pro等付費方案實現規模化盈利，它將完成絕地反擊；反之，則可能面臨新舊動能轉換失敗的危機。成敗如何，大家拭目以待。
筆者持有此股
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