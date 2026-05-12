商湯戰略轉型深度解讀：SenseNova 6.7 Flash-Lite的降本邏輯與商業化路徑

商湯(020)上周五發布輕量級模型「SenseNova 6.7 Flash-Lite」，核心賣點是極致的「降本增效」。它採用原生多模態架構，取消「視覺轉文本」的中間環節，將Token消耗直降60%，並實現毫秒級響應。同時，商湯推出註冊首月每5小時1500次免費調用，並將辦公技能包在GitHub上全面開源，精準瞄準中小企業與開發者。

現時大模型行業已進入「工業化落地」階段，誰能拉低成本，誰就能掌握話語權。而商湯正面臨「雙線夾擊」：向左看，百度集團(9888)、阿里巴巴(9988)等巨頭擁有無限現金流；向右看，月之暗面、智譜(2513)AI等新興獨角獸沒有歷史包袱。因此，商湯選擇用極致性價比搶佔下沉市場，並通過開源生態形成開發者鎖定，最終轉化為訂閱制收入。