市場過山車？學識鎖定回報 收益可預期

近年全球地緣政治持續不穩，金融市場波動，令不少人在理財決策上感到壓力。在充滿變數環境下，盲目追求高收益往往意味承受更高波幅及風險。相對而言，先把資產配置在回報較可預期、風險較可控理財方案，有助提升整體財務穩定。因此，「穩健理財、持盈保泰」是愈來愈多人在不確定市況下優先選擇。
若期望在波動中安心坐享收益，不妨考慮具全保證回報理財產品。市面上個別儲蓄人壽保險計劃，賣點在提供100%保證回報：無論日後如何變動，或保險公司投資表現如何，投保人可按條款獲保證收益。這類計劃保障年期選擇較多，常見為5至10年，亦有更長年期供選擇。若認為當前回報具吸引力，可透過直接投保鎖定未來穩定收益，同時享長期人壽保障，兼顧財富增值及保障的雙重需求。
一般而言，中長期儲蓄保險須於初期投入資金並持有數年，部分人因而擔心影響流動性及日常開支。但市面上亦有產品加入「每月派發入息」的安排。有關計劃不僅能鎖定長期回報，同時讓投保人每月獲得穩定的現金流，逐步建立被動收入。這筆額外的現金流能為生活增添彈性，而這份自製的「零用錢」都能用得其所，讓理財與生活品質取得更好的平衡。
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