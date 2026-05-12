市場過山車？學識鎖定回報 收益可預期

近年全球地緣政治持續不穩，金融市場波動，令不少人在理財決策上感到壓力。在充滿變數環境下，盲目追求高收益往往意味承受更高波幅及風險。相對而言，先把資產配置在回報較可預期、風險較可控理財方案，有助提升整體財務穩定。因此，「穩健理財、持盈保泰」是愈來愈多人在不確定市況下優先選擇。

若期望在波動中安心坐享收益，不妨考慮具全保證回報理財產品。市面上個別儲蓄人壽保險計劃，賣點在提供100%保證回報：無論日後如何變動，或保險公司投資表現如何，投保人可按條款獲保證收益。這類計劃保障年期選擇較多，常見為5至10年，亦有更長年期供選擇。若認為當前回報具吸引力，可透過直接投保鎖定未來穩定收益，同時享長期人壽保障，兼顧財富增值及保障的雙重需求。