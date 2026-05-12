訊飛醫療技術面轉強：大戶增持+指標背馳 78.5元吸納

訊飛醫療科技(2506)為港股醫療大模型第一股，業務覆蓋政府G/商業B及個人C三端，基層解決方案佔28.7%、區域解決方案22.5%、醫院解決方案18.9%、患者管理服務29.8%。集團以星火醫療大模型為核心，構建「技術底座—場景落地—數據回流」閉環，產品已覆蓋31省806區縣及600餘家等級醫院。亮點在於全國產算力訓練的大模型、GBC協同及高毛利C端佔比提升至30%。短期受惠費用率下降與虧損收窄，中期受惠中試基地及醫院滲透加速，長期受惠AI醫療滲透率提升與數據場景壁壘深化。
市場普遍認為「AI+醫療」正處於由技術突破走向商業化落地的關鍵過渡階段，長期處於景氣上行周期，但短期仍需跨越商業變現與盈利轉化的週期門檻。政策層面持續利好，包括國家推動「人工智能+」行動及醫療中試基地建設，帶動政府端需求穩步擴張；同時人口老齡化與分級診療深化，使基層與區域醫療數字化具長期結構性機遇。而競爭方面，報告指出應用層供給增加，醫院在公開招標中議價能力提升，價格競爭加劇，特別是在政府集中採購背景下，項目單價面臨壓力，導致部分區域解決方案毛利率下滑。行業仍處早期滲透階段，醫院與政府更關注降本增效與實際臨床價值，能否形成數據與場景閉環成為核心壁壘。
至於集團的營運成本方面，醫療AI企業普遍面臨前期高研發投入及項目交付成本壓力，但隨模型能力提升與推理成本下降，規模效應開始顯現。報告顯示費用率呈下降趨勢，顯示經營效率改善。然而短期內利潤釋放節奏仍受政府預算、項目落地進度及服務費變現能力影響。整體而言，行業長期邏輯清晰，但短期盈利能力仍處於磨合與驗證階段。
2025年集團實現收入9.15億元，同比增長24.7%；歸母淨虧損收窄至約0.65億元，減少約51%。毛利率為50.5%，受區域解決方案毛利下降影響略為回落，但C端毛利率達62%以上。而在費用率持續下降，2025年銷售、管理及研發費用率分別降至22.63%、11.1%及26.8%，帶動經調整淨利率改善至-4.3%。不過，由於集團所擁有的星火醫療大模型為業內唯一基於全國產算力訓練的醫療大模型，專科診斷合理率達96%，達到主任級醫師水平。其次，G/B/C協同模式逐步形成閉環，C端高毛利佔比提升至約30%，優化整體盈利結構。第三，中標國家人工智能應用中試基地項目，強化政策卡位優勢與長期訂單來源。
另外，集團在患者管理服務已成第一大收入來源，2025年收入2.73億元，增長29%。C端毛利率達62%以上，顯著高於整體毛利率約50%。診後管理付費轉化率達50%，復診率由46%提升至67%，ARPU由約200元提升至約2,000元，顯示商業模式逐步跑通。隨著出院患者流量持續導入，C端被視為推動盈利拐點與毛利改善的核心動力。而集團中標約4.3億元國家人工智能應用中試基地項目，成為醫療領域核心承接方，強化政府端卡位優勢。國家推動「人工智能＋」與基層醫療建設，為區域平台與智醫助理提供擴張空間。隨著政策推動醫療數字化與分級診療深化，集團有望持續獲取新增訂單並提升市場滲透率。
訊飛醫療科技股價於去年5月至6月期間兩度升上127元水平見頂後，便持續回調，雖然曾於去年12月再度由低位70.15元江作出反彈，不過，未能完全收復所有的跌幅外，更再度由高位114.7元回調至更低水平64.55元，形成了一浪低於一浪走勢。不過，9天RSI則在今年4月1日股價見底前，已先行在3月4日見底，形成了9天RSI一底高於一底的RSI底背馳走勢，在近日9天RSI成功突破70水平，以及MACD亦已成功以牛背馳重返牛區，預期股價可以作出進一步的反彈。另外，在中央結算的10大持股證券所持有的比重已由4月10日低位97.98%回升上5月8日的98.18%，反映市場上的大戶投資者正在增持股份，有助股價繼作出反彈。預期股價可以按整個跌浪總跌幅的38.2%的反彈目標作為短期上升目標。投資者可以在78.5元買入，上望88.5元，只要股價能企穩在20天線71.6元以上，暫時毋須沽出止蝕。
資深證券分析師 (非證監會持牌人)
沒有持有股份及相關衍生產品之權益。
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