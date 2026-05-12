訊飛醫療技術面轉強：大戶增持+指標背馳 78.5元吸納

訊飛醫療科技(2506)為港股醫療大模型第一股，業務覆蓋政府G/商業B及個人C三端，基層解決方案佔28.7%、區域解決方案22.5%、醫院解決方案18.9%、患者管理服務29.8%。集團以星火醫療大模型為核心，構建「技術底座—場景落地—數據回流」閉環，產品已覆蓋31省806區縣及600餘家等級醫院。亮點在於全國產算力訓練的大模型、GBC協同及高毛利C端佔比提升至30%。短期受惠費用率下降與虧損收窄，中期受惠中試基地及醫院滲透加速，長期受惠AI醫療滲透率提升與數據場景壁壘深化。

市場普遍認為「AI+醫療」正處於由技術突破走向商業化落地的關鍵過渡階段，長期處於景氣上行周期，但短期仍需跨越商業變現與盈利轉化的週期門檻。政策層面持續利好，包括國家推動「人工智能+」行動及醫療中試基地建設，帶動政府端需求穩步擴張；同時人口老齡化與分級診療深化，使基層與區域醫療數字化具長期結構性機遇。而競爭方面，報告指出應用層供給增加，醫院在公開招標中議價能力提升，價格競爭加劇，特別是在政府集中採購背景下，項目單價面臨壓力，導致部分區域解決方案毛利率下滑。行業仍處早期滲透階段，醫院與政府更關注降本增效與實際臨床價值，能否形成數據與場景閉環成為核心壁壘。

至於集團的營運成本方面，醫療AI企業普遍面臨前期高研發投入及項目交付成本壓力，但隨模型能力提升與推理成本下降，規模效應開始顯現。報告顯示費用率呈下降趨勢，顯示經營效率改善。然而短期內利潤釋放節奏仍受政府預算、項目落地進度及服務費變現能力影響。整體而言，行業長期邏輯清晰，但短期盈利能力仍處於磨合與驗證階段。

2025年集團實現收入9.15億元，同比增長24.7%；歸母淨虧損收窄至約0.65億元，減少約51%。毛利率為50.5%，受區域解決方案毛利下降影響略為回落，但C端毛利率達62%以上。而在費用率持續下降，2025年銷售、管理及研發費用率分別降至22.63%、11.1%及26.8%，帶動經調整淨利率改善至-4.3%。不過，由於集團所擁有的星火醫療大模型為業內唯一基於全國產算力訓練的醫療大模型，專科診斷合理率達96%，達到主任級醫師水平。其次，G/B/C協同模式逐步形成閉環，C端高毛利佔比提升至約30%，優化整體盈利結構。第三，中標國家人工智能應用中試基地項目，強化政策卡位優勢與長期訂單來源。