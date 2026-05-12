執筆之時，回望過去一年提及的股票，對比現時圍繞人工智能需求的股票，可謂慘不忍睹。部分公司股價上升固然有基本因素支撐，但有多少未被現時估值所反映，值得深思。當然短期炒賣不用理會這些，但進入派對前，一定要清楚自己買賣的主要邏輯，切勿以長揸的邏輯短炒，也切勿短炒變長揸。至於筆者這專欄，還是繼續專注沉悶的吸引——被忽視的香港高息股。

無論從零售數據或大家觀感，都可感受到香港零售氣氛正逐步恢復，筆者最近接觸不少零售餐飲管理層，都表示最差時候已過去。在這大前提下，筆者認為太興集團(6811)最值得關注，主要原因有三。