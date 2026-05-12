執筆之時，回望過去一年提及的股票，對比現時圍繞人工智能需求的股票，可謂慘不忍睹。部分公司股價上升固然有基本因素支撐，但有多少未被現時估值所反映，值得深思。當然短期炒賣不用理會這些，但進入派對前，一定要清楚自己買賣的主要邏輯，切勿以長揸的邏輯短炒，也切勿短炒變長揸。至於筆者這專欄，還是繼續專注沉悶的吸引——被忽視的香港高息股。
無論從零售數據或大家觀感，都可感受到香港零售氣氛正逐步恢復，筆者最近接觸不少零售餐飲管理層，都表示最差時候已過去。在這大前提下，筆者認為太興集團(6811)最值得關注，主要原因有三。
首先，這次復甦並非所有行業都受惠，零售餐飲亦只有受新一代旅客歡迎的玩家才會受惠，傳統快餐或奢侈品因結構性問題未必受惠。揀選受惠公司時，以上因素非常重要。太興旗下品牌如太興、敏華等，頗受旅客歡迎，且定位不受兩餸飯等結構性因素影響，生意復甦最顯著。
其次，太興過去幾年不停為內地店鋪作減值撥備，但要關的店大部分已關完，只要再沒有撥備，今年盈利在未計收入及營運改善前，應至少增加三成以上。加上新主席今財年正式上任，銳意改革，不再盲目追求店數和銷售增長，而是以改善淨利潤率為目標，利潤率應可再提升。保守點，只考慮沒有撥備的情境，假設今年盈利1.45億元，以75%至80%派息比率計，預測股息率達10厘以上。
最後，若港零售環境真的改善，不排除更多機構投資者回流，太興有機會成為新一代本地餐飲代表股之一，進可攻退可守。這主題亦可留意本地美容公司，業績大都見底，股息率亦雙位數以上。
在所有資金集中人工智能的世界，還介紹高息卻沉悶餐飲，自覺也有點諷刺。如想分散風險，可關注不同主題公司如市值和淨現金相若、卻考慮更積極回購和派息的歡聚時代以及和電(215)。