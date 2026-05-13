據報道階躍星辰即將完成約25億美元融資，並加速赴港IPO準備，據悉騰訊控股(700)早在其B輪融資時已入股並持續跟投，雙方亦伸至業務深度合作。騰訊股價連日受制於10天線，回落至458元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證，行使價555元，今年11月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證，行使價408.68元，今年10月到期，實際槓桿7倍。

華虹半導體(1347)將於周四公布第一季度業績，公司好倉於周一錄得逾600萬元資金流入，華虹股價高位反覆，回落至129元水平好淡爭持。如看好華虹，可留意華虹認購證，行使價190元，今年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡華虹，可留意華虹認沽證，行使價80.8元，今年11月到期，實際槓桿3倍。

快手(1024)回應有關分拆旗下可靈AI獨立上市報道，指公司董事會正在評估擬議重組可靈AI之相關資產及業務方案，其中或涉及引入外部融資，擬議方案仍處於初步階段。快手股價一度高見57.4元創個多月新高，其後在53.2元附近整固。如看好快手，可留意快手認購證，行使價60.29元，今年11月到期，實際槓桿4倍。如看淡快手，可留意快手認沽證，行使價49.93元，今年12月到期，實際槓桿3倍。

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