京東健康強勁增長背後的邏輯與隱憂

近日京東健康(6618)再次成為市場關注的焦點，公司公布將於未來48個月內，在公開市場回購最多價值10億美元公司股份計劃，這說明公司對其當前及長期業務展望及前景的信心。 根據最新發佈的資料，京東健康在2026年第一季度交出了一份優異的成績，營收達到194.7億元人民幣，同比增長17%；更令人振奮的是盈利能力，其經營利潤大幅增長70%至18.2億元人民幣，呈現出「增收更增利」的健康發展態勢。 這資料打破了市場此前對於互聯網醫療行業增長見頂的疑慮。利潤增速遠超收入增速，表明京東健康不再僅僅依靠燒錢換市場，其規模效應正在顯現，運營效率顯著提升。

在當前的競爭格局中，京東健康與阿里健康佔據了市場約40%的份額，呈現出雙寡頭格局。然而，京東健康的核心差異化優勢在於其強大的物流履約能力。 據機構Morningstar分析，京東健康擁有覆蓋300個城市的冷鏈能力，80%的訂單能夠實現次日達。在醫藥電商領域，藥品的時效性與安全性是用戶決策的關鍵。相比于傳統藥店的局限性以及部分平台對協力廠商物流的依賴，京東健康的自建物流體系構成了深厚的「護城河」。尤其是在處方藥外流及新特藥首發方面，高效的配送體驗使其成為藥企首選合作夥伴之一。

從內部看，背靠京東集團這棵大樹，擁有穩定的流量入口和供應鏈支持。從外部看，中國醫療健康支出佔GDP比重仍有提升空間，且人口老齡化趨勢為行業提供了長坡厚雪的賽道。京東健康目前1.72倍的市銷率與9.31%的淨資產收益率(ROE)，在成長股中具備一定的估值吸引力。 然而，投資者也不應忽視潛在風險。一方面是政策面對互聯網醫療監管的不確定性；另一方面，市場對其能否維持70%的利潤增速存在質疑，隨著基數變高，邊際增速放緩是大概率事件。 對於長線投資者而言，京東健康目前的價位處於多空博弈的平衡點：其扎實的業績和物流壁壘構成了堅實的安全墊，而高估值則需要未來持續的成長性來消化。在互聯網流量紅利見頂的當下，京東健康正憑藉精細化運營和供應鏈深度，證明自己不僅是醫藥零售商，更是一個高效的醫療健康基礎設施。