大市有機會上試1月高位

大市已處5月中旬，直到執筆一刻止計，大市形態已扭轉為先低而後高。恒生指數暫是由5日低位 25,690 點，升至7日高位26,669點，即月內波幅暫為979點。

首先，以979點波幅計相對仍稍偏細，該不能滿足月內之所需，加上 1 個月高低位是不該同時出現於3個交易日之內，故在本月餘下交易日，理論上該有更大之波幅點出現，從而擴闊月內之波幅以滿足所需，同時亦能拉闊月內高低位之距離，以符合慣性之要求。照目前大市之表現看，只要恒指能持續穩守於各組平均移動線之上，技術上該有利大市再進一步往上尋月內之新高。而從小圖上看，只要大市能成功升越7日高位 26,669點，目標該可上望2月10日高位27,397點。