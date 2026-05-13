大市有機會上試1月高位

大市已處5月中旬，直到執筆一刻止計，大市形態已扭轉為先低而後高。恒生指數暫是由5日低位 25,690 點，升至7日高位26,669點，即月內波幅暫為979點。
首先，以979點波幅計相對仍稍偏細，該不能滿足月內之所需，加上 1 個月高低位是不該同時出現於3個交易日之內，故在本月餘下交易日，理論上該有更大之波幅點出現，從而擴闊月內之波幅以滿足所需，同時亦能拉闊月內高低位之距離，以符合慣性之要求。照目前大市之表現看，只要恒指能持續穩守於各組平均移動線之上，技術上該有利大市再進一步往上尋月內之新高。而從小圖上看，只要大市能成功升越7日高位 26,669點，目標該可上望2月10日高位27,397點。
目前移動線之表面已再見改善。在大市持續穩步上升帶動下，排列方面雖仍略見倒序，但已續見改善。目前各組平均移動線之排列由上而下為10天線(約在26,169點左近)、20天線(約在26,145點左近)、100天線(約在26,129點左近)、50天線(約在25,775點左近)及250天線(約在25,548點左近)。
單從上述資料看，只要大市能保持穩步上升趨勢，50天線該可再重越100天線。至此，移動線方面排列將回復順序模式。其時只要交投能保持暢旺，在動力配合下，大市該有機會先上試今年1月29日高位28,056點。一旦升越此關，本年大市之形態該可扭轉成先低而後高。以低位為3月23日24,203點計，相信中期目標該可直指30,000點大關。
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