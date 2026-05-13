勝宏科技業務優勢明顯 前景亮麗

勝宏科技(2476)成立於2006年，專業從事高階高密度互連板(HDI)、高多層印制電路板(MLPCB)、柔性電路板及軟硬結合板的研發、生產和銷售，產品廣泛應用於人工智能、新能源汽車、新一代通信技術、數據中心等前沿領域。
2025年公司的人工智能與高性能計算PCB收入達到83.4億元，佔總營收比例從2024年的5.8%飆升至43.2%，正式成為公司核心收入引擎；多層PCB貢獻約43%，HDI貢獻約38.5%，智能設備業務貢獻19%。高階HDI產品平均售價從2024年的2351元/方米躍升至2025年的13475元/方米，凸顯產品價值量的大幅提升。
根據弗若斯特沙利文數據，2025年上半年，勝宏科技以13.8%的全球市場份額登頂AI及高性能算力PCB細分領域全球第一。公司已構建起「技術研發—智能製造—全球交付」三位一體的業務體系，核心技術指標全面領先同業。
公司已達至高多層PCB 100層以上製造能力、70層以上量產 滿足最先進AI芯片的互連需求。此外，其高階HDI 6階24層已大規模量產、10階30層/16層任意互聯技術能力也達全球首批實現線寬線距，高階HDI達40/40微米，支持224Gbps超高速傳輸並佈局下一代AI服務器及持續拉開與競爭對手差距。
公司已正式進入英偉達、AMD、英特爾、特斯拉、微軟、亞馬遜、谷歌、台達等國際科技巨頭的核心供應鏈。
據了解，公司於今年度計劃投資總額不超過200億元，其中固定資產投資不超過180億元。泰國大城府部分設施已於2025年下半年投產，剩餘部分預計2026年下半年投產。至於越南北寧亦預計2026年投產，主要生產MLPCB和HDI產品。泰國與越南兩處新基地全面投產後，預計年產能將分別達到約1,500千平方米和150千平方米，將顯著增強公司承接全球頭部客戶大規模訂單的能力。
2025年度，公司實現營業收入192.92億元，同比增長79.77%；歸母淨利潤43.12億元，大幅增長273.52%。2026年一季度業績增勢延續：營收55.19億元，增長27.99%；歸母淨利潤12.88億元，增長39.95%；經營性現金流21.17億元，增長近4倍。公司業務優勢明顯，估值吸引，投資者可考慮於350元買入，中線目標看480元，跌破300元止蝕。
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