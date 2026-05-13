勝宏科技業務優勢明顯 前景亮麗

勝宏科技從事高階高密度互連板(HDI)、高多層印制電路板(MLPCB)、柔性電路板及軟硬結合板的研發、生產和銷售。

2025年公司的人工智能與高性能計算PCB收入達到83.4億元，佔總營收比例從2024年的5.8%飆升至43.2%，正式成為公司核心收入引擎；多層PCB貢獻約43%，HDI貢獻約38.5%，智能設備業務貢獻19%。高階HDI產品平均售價從2024年的2351元/方米躍升至2025年的13475元/方米，凸顯產品價值量的大幅提升。

根據弗若斯特沙利文數據，2025年上半年，勝宏科技以13.8%的全球市場份額登頂AI及高性能算力PCB細分領域全球第一。公司已構建起「技術研發—智能製造—全球交付」三位一體的業務體系，核心技術指標全面領先同業。

公司已達至高多層PCB 100層以上製造能力、70層以上量產 滿足最先進AI芯片的互連需求。此外，其高階HDI 6階24層已大規模量產、10階30層/16層任意互聯技術能力也達全球首批實現線寬線距，高階HDI達40/40微米，支持224Gbps超高速傳輸並佈局下一代AI服務器及持續拉開與競爭對手差距。