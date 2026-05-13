本地零售如何轉型？周大福案例

「2026年首季香港零售業總銷貨價值按年上升12.1%，其中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物類別更勁升27.2%，成為主要增長動力之一；同期周大福珠寶發盈喜，預計截至2026年3月底止財政年度淨利大增45%至55%，其港澳市場第四季度零售值按年飆升58.5%、同店銷售升逾40%，直接受惠於香港消費氣氛復甦及客流強勁。 兩則新聞高度吻合、互相印證，共同反映今年首季香港零售市道(特別是珠寶奢侈品板塊)強勁復甦，金價上升及旅遊消費回暖是重要共同推手。」

是的，據政府統計處最新零售業銷貨額數字，各主要類別中，首季升幅最強勁是耐用消費品和珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物類別，分別升33.5%及27.6%(單單3月較去年升幅分別為40.7%及27.2%)。汽車及汽車零件升幅最大，但3月80.8%的爆升，主要是靠電動車「一換一」計劃限期前出現趕「尾班車」搶購潮所帶動。部分可能是樓市回暖帶旺，電器及其他未分類耐用消費品亦錄得三成升幅。但始終，論銷貨價值電器等耐用消費品只有珠寶首飾等名貴禮物類別的三分二，加上後者更多足賺遊客錢的生意，平衡一下因北上消費導致的貿易逆差之餘，亦不會排擠港人在本地的其他消費。

是的，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物類別佔所有零售商類別中銷貨價值比例最高，而且較難被網購完全取代。當香港成全國甚至全球珠寶首飾之都，我們更可以靠品牌吸引更多高端遊客來港，帶旺其他行業。問題是，2026年首季發生甚麼事？強勁升幅是曇花一現，還是香港零售轉型重要啟示？

剛發盈喜的周大福作為龍頭，自2024年4月啟動5年品牌轉型，聚焦品牌升級、產品優化、渠道調整及全球化，旨在從傳統黃金珠寶零售轉向更高定位與更高毛利的定價珠寶，降低營運成本之餘更重要是吸引更多年輕及高端客群。關心本地零售業轉型，我在《屈臣氏零售之謎》比較過超級市場和健康美容產品面對的不同挑戰。數碼轉型再配合忠誠會員體系，用實體店補足線上在信任、便利、服務的不足，是國際保健美容零售平台成功策略，在網購盛行年代這邏輯亦可應用於講求信任與服務的珠寶首飾業。