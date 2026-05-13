「房住不炒」還存在嗎？

最近樓市數據反彈，負資產宗數大幅回落。面對氣氛轉變，作為投資者必須具備隨時修正判斷的勇氣。本欄之前對後市持審慎態度，現在看來確實低估政策工具在調節市場心理時的爆發力。
鄰近的深圳光明區，近期有新盤在解封限購後，短短45分鐘內售出數百個單位，重現「日光盤」盛況。這反映出不論是深圳還是香港，目前的管治邏輯已從「嚴防炒賣」轉向「靈活救市」。
值得探討的是，當初被視為核心原則的「房住不炒」，在經濟周期下行時，似乎正經歷一場與「八萬五」相似的淡出。香港政府之前推出的400萬元以下100元印花稅、放寬有限公司入市等措施，本質上是為了穩定金融體系與消化庫存而作出的「必要手段」，實際上係變相鼓勵炒風。
這種政策調節在短期內無疑是有效，成功扭轉負資產跌浪。但作為分析者，我們也要溫馨提示：如果市場重新依賴政策「餵藥」而帶動成交，那麼長遠產業結構與民生承擔力將是下一個挑戰。當這場由政策紅利帶動的「音樂椅」轉動時，投資者更應看清，我們買入的是資產真實價值，還是政策博弈下的短期溢價？
相信聰明投資者心裡有數。否則哪有這樣多短期獲利個案？摸貨要交稅。睇好點解唔長揸？當然用有限公司名義轉讓就沒數據了。
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