羚邦業務獨特估值看升

羚邦集團(2230)深耕IP產業逾30年，主要專注品牌授權、媒體內容發行及IP管理等業務。公司擁有多個授權品牌，由早年的《忍者亂太郎》、《超人迪迦》，至近年的《鋼之鍊金術師》、《奶龍》等深受大眾歡迎的重量級作品。公司近年積極開拓自有盛事IP「CON-CON」，成功將超級聯絡人角色進一步強化。

「CON-CON」是一個大型盛事IP，可帶來多方面的商業潛力。而受惠內地十五五規劃政策，明確支持香港發展為區域知識產權貿易中心，相信有助公司在大力發展IP生態系統價值。