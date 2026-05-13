羚邦業務獨特估值看升

羚邦集團(2230)深耕IP產業逾30年，主要專注品牌授權、媒體內容發行及IP管理等業務。公司擁有多個授權品牌，由早年的《忍者亂太郎》、《超人迪迦》，至近年的《鋼之鍊金術師》、《奶龍》等深受大眾歡迎的重量級作品。公司近年積極開拓自有盛事IP「CON-CON」，成功將超級聯絡人角色進一步強化。
「CON-CON」是一個大型盛事IP，可帶來多方面的商業潛力。而受惠內地十五五規劃政策，明確支持香港發展為區域知識產權貿易中心，相信有助公司在大力發展IP生態系統價值。
公司連續多年錄收入增長，由2020年3.15億元增至去年6.47億元，複式增長約17.9%，處長期增長軌跡。以成長型公司角度，現價歷史市盈率約9倍，估值明顯被低估。另，公司擁約3.6億元現金，沒有有息借貸，財務穩健。以總股數19.92億計，折合每股淨現金0.18元，相當於市值約七成，防守性高。近年派息比率漸增，最新至50%，現價計股息率約5.3厘。
總結，公司是少數有持續性增長企業，財政狀況良好，派息吸引。考慮到業務獨特性，加上「CON-CON」巨大潛力。隨市場對它的認知度上升，相信估值應有不俗上升空間。
作者為中原資產管理聯席董事，證監會持牌人士，其本人及相關客戶並沒有持有上述股份，並可能隨時買入/賣出以上提及股份
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