強勁業績護航與持續回購提振 保誠雙線作戰

壽險巨頭保誠(2378)近期在資本市場上動作頻頻，呈現出「基本面穩固」與「資本運作積極」的雙重特徵。繼2026年第一季度交出亮眼的「雙位數」增長成績單後，公司正透過持續的股份回購與穩健的業務擴張，試圖在波動的市場環境中重新錨定估值。 保誠近期股價的底氣主要來自於紮實的經營數據。根據公司4月底披露的2026年第一季度業績，集團延續了強勁的增長勢頭。按固定匯率基準，保誠第一季度新業務利潤達到6.86億美元，較去年同期上升10%，實現了難能可貴的雙位數增長。

增長並非依賴單一市場，而是呈現出廣泛的復甦態勢。其中，香港、中國內地及馬來西亞市場均錄雙位數增長。公司表示，銀行保險渠道表現尤為強勁，同時代理渠道的新業務利潤也持續增長。數據顯示，期內年化新業務保費增至18.23億美元，伴隨著定價調整與產品結構優化，新業務利潤率亦提升2個百分點至38%。 在發佈良好業績之後，保誠兌現了其向股東回饋資本的承諾，近期在二級市場的回購力度顯著加大。 倫敦市場方面，保誠在5月上旬進行了連續且密集的回購。最新的披露顯示，集團於5月11日耗資約287.5萬英鎊回購25.26萬股，並在此前的5月8日斥資295.83萬英鎊回購25.73萬股。這些回購的股份均被註銷，有助於提升每股收益。

值得注意的是，伴隨回購與股息再投資計劃，保誠近期申請在倫敦主板接納逾572萬股新股，這通常與以股代息相關，雖短期會增加少量流通股，但也反映了股東對公司股票的長期偏好。 在港股市場，保誠近期的股價走勢亦頗為矚目。經歷了5月初的波動後，股價自低點反彈。截至5月12日收盤，保誠在港股市場表現強勁，收報121.2元，上漲2.02%，盤中成交活躍，顯示回購行動對市場情緒起到了積極的提振作用。 管理層對達成2027年財務目標充滿信心，即2022年至2027年新業務利潤實現15%至20%的複合年增長率。

綜合來看，保誠目前正處於「業績驅動」與「回購驅動」的雙重利好周期。在亞洲及非洲市場結構性增長的長期邏輯下，其持續的資本回報行動，無疑是向市場傳遞股價被低估、管理層對未來現金流充滿信心的強烈信號。