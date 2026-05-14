最近國家安全部表示，近期一個境外反華勢力組織，資助各類反華傳媒、智庫、網紅、網絡平台等，刻意製造「奮鬥等於被剝削」、「階層固化等於努力無用」等論述，放大社會焦慮、歪曲解讀發展問題，不斷渲染「努力無用」、「奮鬥吃虧」等消極觀念，透過製造負面情緒，將個人的困境上升為群體對立，令青年不知不覺中被誤導，進而消解中國青年的奮鬥信念，甚至動搖社會的價值根基，對青年進行「躺平洗腦」。 所謂「躺平洗腦」是近年網絡上流行用語，指人們面對現實壓力，不再渴求成功，主動降低慾望的心態。

當局表示面對充斥網上的消極言論，青年要學習理性分析，保持清醒、獨立的判斷能力。 有關以上「躺平文化」普及與「去奮鬥化」的情況，其實香港也有出現，有關擔憂，筆者2023年9月22日也撰文以「認知戰」去作探討。當然，筆者只是普通市民，無從分辨和確定中間有多少成份是東西方價值觀念的戰爭。但起碼我們應該以一個社會矛盾的問題去關注，而這個社會矛盾問題嚴重深遠，我們應該盡量去化解，重要的是，這個矛盾其實是不必要的，奮鬥本來與躺平並無直接衝突。筆者近年在經營企業上，我是同意員工的工作時間不應該太長，假期增加，工作時間縮短不單只是普通員工方面，我們還增加不同工作時間的工種，工時短至4小時起，甚至近幾年下了指令員工不準OT。

筆者認為無論如何，有關健康生活的提倡，這是時代巨輪。但是躺平文化引起的問題，其實是在效率上。健康生活並不等於工作時間內躺平，現實上，這個世界是講究競爭，甚至正確來說是一個森林定律，我們在新時代應該分配好平衡的工作及休息時間，我們要Work Hard、Play Hard。有些地方要向年輕人學習的，例如休息時間他們講究Chill，但工作時間內，無論工時長短都好，我們應該拚搏、高效率，我們應該鑽研學問、團結團隊。不可否認，有些人提倡的躺平文化，正在影響競爭力，甚至乎同競爭力對立。

早兩天，筆者看到一段起碼20多年前的視頻，內容是訪問香港一位電影紅星，他受訪評論當年新一代武打巨星在國際影壇的崛起，香港紅星認為巨星崛起的成功因素是源於「刻苦耐勞」，紅星也認為自己的成功亦同樣是「刻苦耐勞」，筆者看這段舊視頻之後十分感觸，恐怕現在同一個人不會再說同一番說話了，最起碼不會用「刻苦耐勞」的字眼。其實面對社交網絡的群眾，很多人都怕被批判，變得面面俱圓，人們害怕網上被人批判，甚至乎很多時高於法例。法例不可怕，你不犯法就完全不用擔心，但是網上言論，很多時愈坦白愈受欺凌，這種情況在香港樓市亦有出現。這種情況筆者在地產中亦有出現，看到樓市去年3月開始由谷底回升，升到現在以最新中原指數計大概升了15%(見附圖)，但最近普羅大眾才接受樓價回升。有多年時間，當你愈說出樓市向好的數據，會被人圍攻或者欺凌，這是一場認知戰？還是社會矛盾的現象？

筆者希望看官明白，不要人云亦云。事實上，無論時代怎樣都好，甚麼時候都要面對改變，而改變是無情地帶來淘汰的，世事是新陳代謝的，森林定律和競爭根本從未在世上消失。所以躺平不是一種選擇，其實是一種因果，能躺平是因為有上一代努力種下的因。 東升西降是國際格局的「地殼變動」，不單只是一場暗戰，甚至是一場寒戰，令人心寒的無煙硝的戰爭。