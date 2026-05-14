百勝中國策略明確增長對辦 反彈可期

肯德基第一季同店銷售額按年增長1%，為連續第四個季度增長。同店交易量亦增長1%，帶動系統銷售額增長5%。季度經營利潤增長8%至4.17億美元。季內淨新增門店457家，截至第一季末，肯德基門店總數達13,454家。必勝客第一季經營利潤按年增長18%至7,100萬元。經營利潤率擴張110個基點，連續第八季度提升。季度系統銷售額增長4%。同店交易量增長5%。

受惠於運營優化和自動化，以及原材料價格的利好，餐廳利潤率提升60個基點至15%。季內淨新增門店207家，截至第一季末，必勝客門店總數達4,375家。公司預計2026年將淨新增超過1,900家門店，達成2萬家門店的里程碑。其中，肯德基和必勝客淨新增門店中加盟店佔比達40%至50%。全年資本支出預計在6至7億美元之間。百勝中國表示，為把握重大市場機遇，集團加速門門店擴張，單季淨新增門店創歷史新高。

與此同時，公司實現了連續第八個季度的系統銷售額增長、經營利潤增長和經營利潤率的提升。公司將通過前端分層與後端聚合，持續推動業務增長。憑藉堅實的業務基礎，並秉持創新和提效雙輪驅動的策略，以及外賣平台競爭逐步回歸理性的大環境，有信心達成全年業績目標。公司策略明確，增長亦符合市場期望，後市可展現反彈。