一二手並駕齊驅 整體樓市料連月向好

樓市在首季表現突出，打破了年初偏淡的宿命，踏入次季首月的四月份，本港樓市繼續展現近兩年來最旺的走勢。土地註冊處數據顯示，全月錄得8,710宗整體樓宇買賣登記，按月增長12%，創下四個月新高；而登記總值更連升3個月達至737.85億元。這不僅僅是數字的彈升，更標誌著市場走向「增量擴張」的新階段。 4月份一手私人住宅市場錄得2,516宗登記，按月大幅反彈85%，重回2,500宗以上的高水平。值得留意的是，這一波升幅並非盲目擴張，而是由優質新盤精準帶動。以「海瑅灣I」為首的三大核心盤源，憑藉優質的地理位置及合理的定價策略，成功吸引了剛需及投資客群。成交總值攀升至逾285億元，創下近10個月新高，反映出市場資金流向已由避險轉為積極入市，發展商的銷售策略續見成效。

4月縱然受雙長假(復活節及清明節)影響，二手市場在傳統上會面臨短暫的成交放緩，但今年表現卻意外地堅挺。全月4,334宗的登記量，穩守在4千宗的繁榮門檻之上，僅微跌3%，反映二手業主的持貨信心與買家的接貨意欲處於平衡狀態。 此外，二手成交總值錄得337億元，創下37個月以來的次高紀錄，反映市場正經歷一場深度的「換樓鏈重組」，中高價物業的流轉速度加快，市場結構從單一的低價上車盤主導，轉變為多樣化的物業流轉。 在非住宅市場方面，4月份不乏「大額成交」特徵。雖然工廈與車位交易稍見轉弱，但在商廈與店舖成交的強勢帶動下，整體金額按月增長12%至76.22億元。這現象說明，在住宅市場回暖的同時，專業投資者與機構資金亦正加速入市工商舖物業。

觀乎目前樓市已進入「價量齊升」的軌道。鑑於4月下旬新盤市場依然保持高達2,300宗以上的即市成交量，其中有相當部分的成交將順延反映在五月的登記數據中。據此，筆者預計五月份整體樓宇買賣登記量將維持在8,730宗左右的高位橫行，按月呈平穩微升之勢。一手與二手市場「並駕齊驅」的走勢，將持續推動今年樓市進一步向好。