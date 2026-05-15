AI數據中心催化增長 威勝控股轉型進入新周期

威勝控股由傳統智能電表企業，轉型為結合智慧電網、數據中心配電及數字能源服務的綜合解決方案供應商。(網上圖片)

環球電力設備板塊今年顯著跑出的背景下，威勝控股(3393)逐漸由傳統智能電表企業，轉型為結合智慧電網、數據中心配電及數字能源服務的綜合解決方案供應商。業務分為智能電網解決方案、數智能效管理及數字能源服務三大板塊；按2026年預測收入計，分別佔約35%、26%及38%。集團提供智能電表、配電設備、HVDC供電系統、數據中心方艙及儲能方案，海外收入持續提升。亮點在於數據中心訂單高速增長、海外配電放量及具淨現金優勢。短期受惠海外訂單與電網需求復甦，中期受惠AI數據中心建設與HVDC滲透率提升，長期受益全球電力系統升級與算電融合趨勢。

行業正處於結構性成長階段，而非傳統景氣循環主導。全球電網升級與AI數據中心帶動電力設備需求，燃氣輪機、變壓器及開關設備供應緊張，訂單能見度延伸至數年，部分產品價格上行並帶動毛利率改善。中國智能電表業務短期受國網招標價格下調及批次波動影響，呈現階段性壓力，但2026年招標量預期回升。競爭方面，國內電網設備企業眾多，集中招標加劇價格競爭，中低端產品同質化較高；海外市場則更重技術認證與交付能力。營運成本方面，原材料價格波動及設備交期拉長推高成本，但規模效應、產能擴張及高毛利數據中心與海外業務佔比提升，有助對沖成本壓力並改善整體盈利能力。

對於集團來說，集團的優勢共有三方面。第一，產品線橫跨電網與數據中心電力兩大場景，能同時受惠於國內電網投資與海外數據中心擴張。第二，海外收入增速快於本地市場，並於東南亞、美洲及中東逐步建立產能與認證，降低單一市場風險。第三，公司維持淨現金狀態，資產負債率約五成，財務結構穩健，有利承接大型項目。然而，競爭亦不可忽視。國內電網設備企業數量眾多，中低端產品同質化情況明顯，集中招標機制壓縮價格空間；海外市場則需面對國際品牌及本地合規要求，技術門檻與融資能力均屬關鍵。

集團主要亮點集中於數據中心相關業務。2025年數據中心合同金額同比倍增，HVDC產品滲透率提升，並深化與戰略客戶合作。數字能源服務板塊2026至2028年收入年增率預測達30%以上，成為未來盈利增長主軸。另一方面，海外配電業務放量亦提供穩定增量。部分研究亦指出，在美國及其他地區電力設備供應緊張下，亞洲供應商具替代優勢，為公司帶來潛在額外機會。

集團屬於電力設備板塊中的中型成長股，兼具AI數據中心概念與電網升級主題，集團於2025年的業績顯示，收入約100億元人民幣，按年增長約16%，淨利潤約10億元人民幣以上，按年升幅接近五成。毛利率約35.7%，較2024年提升約0.9個百分點，淨利率升至約10%以上。盈利改善主要來自產品組合優化及規模效應釋放。展望2026年，多份報告預測收入將升至約124至131億元人民幣，淨利潤達13至14億元人民幣的區間，維持約三成增長。雖然毛利率或因智能電表價格壓力輕微回落至約34%至36%區間，但整體經營利潤率仍保持雙位數水平。