中美元首北京會晤 成就「穩定」新藍圖

上星期全球目光聚焦北京人民大會堂。中國國家主席習近平與到訪的美國總統特朗普在此舉行正式會談，這也是繼去年在南韓會晤後，兩國元首時隔半年的再次面對面互動。 此次訪問不僅是特朗普時隔近9年再次以總統身份訪華，更是2026年開年以來國際地緣政治中最受關注的一場「超級峰會」。 會晤中，雙方領導人共同為雙邊關係確立了全新的定位——「中美建設性戰略穩定關係」。習近平指出，這一新定位將為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。他強調，這種穩定應是「合作為主的積極穩定、競爭有度的良性穩定、分歧可控的常態穩定、和平可期的持久穩定」。

面對所謂的「修昔底德陷阱」之問，習近平明確提出，中美應做「夥伴而非對手」，大國競爭不應成為時代底色。特朗普則回應稱，美中關係「將比以往任何時候都要好」，並形容自己與習近平主席有著「歷史上最長久和最良好的工作關係」。 在會談前，中美經貿團隊已先行在首爾進行了密集磋商。習近平透露，雙方團隊達成了「總體平衡積極的成果」，這對兩國乃至全球經濟都是利好消息。面對此前曾飆升至100%以上的關稅戰陰影，雙方通過此次會晤試圖鞏固此前達成的「一年期關稅休戰」協定，並探討進一步擴大農業、航空及製造業領域的商業合作。

值得注意的是，特朗普此次帶來了包括英偉達黃仁勳、Tesla馬斯克在內的頂級商務代表團，象徵其希望通過「商業魔力」撬動市場開放的期望。 在核心利益問題上，中方立場堅定。習近平明確將台灣問題定義為中美關係中「最重要、最敏感」的核心問題。他警告，「台獨」與台海和平水火不容，處理不好將對中美關係產生「顛覆性破壞」。面對美方近期在對台軍售問題上的模糊動向，中方明確劃定了紅線，要求美方務必「慎之又慎」。 此外，雙方還就中東局勢、烏克蘭危機及朝鮮半島問題交換了意見。在特朗普因伊朗戰事推遲訪華的背景下，中東議題也成為此次閉門討論的焦點。

此次會晤備受國際社會期待。在全球變亂交織的背景下，中美最高層級的溝通有助於為動盪的世界注入穩定性和確定性。隨著會談落幕，中美關係這艘巨輪能否如雙方願景般「繼往開來」，將取決於雙方落實共識的具體行動。