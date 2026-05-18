純就短線而言，這一次的調整和4月23日非常類似，也是上周四，也是最強的指數出現60分鐘頂背離(上次是創業板，這一次是科創板)。上一次市場經過4個交易日的震盪後繼續向上，但這一次，恐怕不是僅僅60分鐘級別調整那麼簡單。行情伊始，我曾經拍過腦袋：是一波創新高的中級行情，高點會在4,200點至4,250點附近，上周四的4,258點，已經到達了我預期中的高點。因此，我今天再拍個腦袋：市場可能會迎來階段性調整。

之所以做出這個判斷，主要源於對原油價格的擔憂。上周美債收益率快速上升，30年期重回5厘以上，通脹擔憂捲土重來，造成上周五美股大跌。目前影響美債收益率或者說影響美國CPI的核心因素是油價，油價不跌，CPI和美債收益率就很難回落。但問題在於，油價取決於美伊局勢，而目前雙方正陷入互不讓步的僵局。

僵局如何打破？無非是讓步，不是美方就是伊朗讓步。我個人假設了不同場景下的3種可能，一是伊朗讓步，兩種可能，或者聽了某些大國的勸；或者美國再次動手，被打服；二是特朗普讓步，那最大的可能是美股暴跌。這三種可能性裡，除了「聽勸」是皆大歡喜外，其他兩種都會對全球市場帶來巨大的短期衝擊。隨著全球庫存的快速消耗，油價易漲難跌，且愈往後，上漲的壓力愈大，我並不認為僵局會長期維持下去，大概率在未來幾周內就會破局，而這勢必給短期市場帶來重大的不確定性。