小米下周公布業績 績前兩手準備

小米集團(1810)近日股價窄幅上落，根據上周五市場輪場資金流，有約654萬資金流入小米的相關好倉產品(認購及牛證)，而最新小米周一股價微下跌，考驗30元水平。

小米將於下周公布業績，有大行預料小米本年度首季業績表現或受壓，總收入及經調整息稅前利潤按年或有所下降。期內記憶體成本上升，公司削減部分低端機型，智能手機出貨量按年預料或有所減少。另外，政府補貼相對減少情況下，電動車銷售預料或受壓。

如投資者希望作績前部署，看好小米可留意行使價37.15元，26年12月到期，有效槓桿約5.2倍的小米認購；及收回價27元，行使價26.6元，27年1月到期，有效槓桿約7.1倍的小米牛證。如投資者看淡小米，可留意行使價28.16元，26年8月到期，有效槓桿約6.5倍的小米認沽；及收回價35.8元，行使價36.2元，28年12月到期，有效槓桿約6.7倍的小米熊證。