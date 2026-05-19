英國政治風暴再起 首相之位告急

隨著5月初地方選舉的慘敗，英國政壇再度陷入動盪。這場政治危機不僅關乎工黨政府的存續，更直接衝擊著英鎊的走勢，將英國推向了「不可治理」的輿論漩渦中心。 5月7日的地方議會選舉，工黨不僅在英格蘭多地丟失議席，更在蘇格蘭和威爾士遭遇歷史性挫敗。改革黨(Reform UK)與綠黨的異軍突起，標誌著英國傳統的兩黨政治版圖正在加速碎裂。曼徹斯特市長伯納姆(Andy Burnham)正試圖通過補選進入下議院，隨時準備挑戰施紀賢的領導地位；而衛生大臣斯特里廷(Wes Streeting)已公開宣布將角逐黨魁，並直言「脫歐是一個災難性錯誤」，試圖以此為競綱集結反對派力量。

據英媒披露，施紀賢已向密友表示考慮制定辭職時間表。從「七年六相」到可能即將到來的「第七相」，英國政治高層的劇烈搖擺引發了國際擔憂，外界普遍質疑英國是否已變得「不可治理」。 政治混亂直接轉化為金融市場的拋壓。英鎊兌美元近期一度跌至1.33附近的一個月低位。市場的擔憂主要源於以下幾方面。 首先是「財政紀律」的可信度危機。2022年秋季的「迷你預算」危機，當時英國國債收益率飆升、英鎊重挫。市場目前最擔心的是，若施紀賢下台，繼任者為了挽回民粹支持而放鬆財政約束。一旦工黨新領導層暗示放棄緊縮路線，轉向類似美國的激進刺激政策，英鎊極可能再度面臨暴跌風險。

另外，英倫銀行的政策亦出現兩難局面。這並非一場單純的「英鎊危機」，其複雜性在於英倫銀行與其他央行的政策分歧。目前市場對英鎊的支撐預期建立在英倫銀行可能更長時間維持高利率(甚至加息)的基礎上。然而，政治動盪疊加中東局勢(如霍爾木茲海峽封鎖)推高能源價格，正將英國經濟推向滯脹的邊緣。若英倫銀行因經濟疲軟被迫轉向鴿派，此前支撐英鎊的利差優勢將迅速瓦解。 雖然外匯市場暫時未出現類似2022年那樣的恐慌性崩盤，這得益於美元疲軟以及英國股市相對便宜的估值吸引了部分資金流入，但英鎊的前景依然脆弱。

短期內，英鎊走勢將完全取決於政治風波的演變，任何英國財政紀律鬆動的可信跡象，都是英鎊面臨的最大國內風險。 對於投資者而言，英國正在上演的是一場關於「信心」的壓力測試。一個內部分裂、首相之位懸而未決的英國，很難讓全球資本產生長期持有的信心。在唐寧街10號的權力歸屬塵埃落定之前，英鎊的每一次反彈可能都將面臨沉重的拋壓。