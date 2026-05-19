風險與機會並存：美的穩健現金流 高股息成突破催化劑

作為全球領先的智能家居及工業解決方案供應商，美的集團(300)以白色家電為核心，延伸至樓宇科技、機器人與自動化、工業技術及新能源等多領域。集團主要透過ToC智能家居業務(消費端家電)及ToB商業及工業解決方案賺取收入，增長動力來自產品高端化、智能化升級、海外本地化擴張及ToB第二成長曲線。集團2025年全年營收4,585億元人民幣，同比上升12.1%，而歸母淨利439.5億元人民幣，上升14.0%。單計智能家居業務收入約2,999億元人民幣，佔比65.7%，上升11.3%；而ToB業務則1,228億元人民幣，上升17.5%，其中樓宇科技、機器人與自動化、工業技術等均衡貢獻。另外，服務全球200多個市場的海外業務方面，全年收入為1,959億元人民幣，上升16%，更成為了集團去年收入的重要支柱。

內地白電及電梯需求受房地產周期拖累，行業競爭激烈並存在價格壓力；歐洲機器人需求受汽車行業疲弱影響；原材料價格及匯率波動為主要成本風險；新能源業務短期盈利能力仍受規模限制。而集團核心亮點包括全球化擴張、海外OBM比重提升、暖通磁懸浮離心機技術領先、歐洲熱泵出口2026年續強、數據中心液冷需求快速增長、KUKA中國市佔提升及新能源儲能高速放量。集團同時推動由設備銷售轉向全生命周期服務，提升經常性收入比例。根據管理層指引2026年收入錄中至高單位數增長，淨利率保持穩定，經營現金流為淨利潤1.1至1.2倍，年度資本開支約100至150億元人民幣。多家券商指出集團計劃將約100%淨利潤以股息及回購形式回饋股東。

集團的主要利好催化劑集中於業務結構升級及海外增長動能加快。隨着2B業務佔比持續提升，並預期於2025至2030年錄得約13%年均複合增長，高於2C業務約6%的增速，有助推動收入結構優化及帶動估值重評。歐洲HVAC市場於2026年復甦，加上熱泵出口回暖及海外OBM佔比上升，有利改善毛利率表現。同時，新能源儲能業務以2030年收入達500億元人民幣為目標，長遠具規模效應釋放潛力。數據中心液冷及磁懸浮離心機等高端產品需求增加，亦可推動ASP上升及盈利能力改善。配合經營現金流穩健及積極回購與派息政策，整體有望成為股價向上突破的關鍵催化劑。

市場預期美的集團2026年的全年收入可以達到4,771億元人民幣，按年上升4.5%，至於2027年更進一步上升7.6%至5,133億元人民幣，預期在整個經濟氣氛下，集團於2026年及2027年的每股盈利分別為6.01元人民幣及6.65元人民幣，以現價計算，預測市盈率分別為13.7倍及12.4倍，明顯較同業的歷史市盈率23.9倍為低，而且按現時共有11位分析師對美的集團的調研覆蓋結果來看，集團的目標價範圍由87元至122元不等，而目標價的中位數則有106元，按現價計算，仍然有超過20%的上升空間。

美的集團股價自2024年9月上市後，股價曾最高升上101元後見回調，不過，未有形成明顯的下行走勢外，雖然股價曾一度跌至最低位見65元後反彈，不過，股價期後大致維持在78元至91.5元之間徘徊，近日股價再度重返91.5元泙後，整體上升動力正在改善之中，只要能向上突破2月23日高位95元，即形成突破並可以按之前由高位101元跌返低位63.2元整個跌浪總跌幅的1.618倍的反彈目標，上望124元，與市場分析師所給予的目標價最高位相若。投資者可以在91.50元買竹，等股價向上升破95元後，上望106元，至於股價若失守20天線88.6元的話，則要先考慮作出止蝕。

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