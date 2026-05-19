指標可以換 難題不會走

截尾均值通脹率是先根據價格變化把商品及服務由高至低排名，然後把最高及最低部分商品或服務移除，得出一個更平穩通脹指標。支持者認為，截尾均值通脹率較傳統通脹指標如核心通脹率更能消除數據雜訊，充分反映潛在價格變化。

沃什將接任聯儲局主席一職，他早前在國會聽證會透露，傾向使用截尾均值通脹率(trimmed-mean inflation rate)作量度通脹主要指標。受環球能源價格急升影響，美國通脹升溫再成市場焦點，市場關注這時候更改通脹指標會否對貨幣政策帶來影響。

必須指出，通脹指標選擇從來都是平穩度與反應靈敏度間權衡。截尾均值通脹率會剔除價格波動較大項目，在油價急升出現初期，其升幅較慢、反應相對滯後。但若衝擊持續並蔓延其他商品或服務，相關影響最終也會反映。

換句話說，即使聯儲局最終決定採用截尾均值通脹率作為主要通脹指標，聯儲局仍需要就油價急升等供應衝擊的持續性作出判斷。事實上，聯儲局判斷價格走勢時亦從來不會只依賴單一通脹指標。即使沃什提議的截尾均值通脹率也是聯儲局官員會留意的眾多指標之一，亦曾多次出現在聯儲局的議息會議紀錄之中。