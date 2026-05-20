小米集團(1810)旗下小米YU7 GT據報在德國紐柏林北環賽道創下該賽道SUV車型最快紀錄，據悉YU7 GT將於小米周四晚「人車家全生態」新品發布會正式登場。小米股價連日受制於20天線，在30.6元附近窄幅徘徊。如看好小米，可留意小米認購證，行使價47.9元，今年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡小米，可留意小米認沽證，行使價22.88元，今年10月到期，實際槓桿6倍。

據報中國電信(728)近日推出系列試商用Token套餐，包括面向開發者及中小微企業客戶、個人及家庭、電訊生態夥伴等三方面，月費介乎9.9元人民幣至299.9元。中國電信表現反覆，創近月新高後遇沽壓，在5.7元水平徘徊。如看好中國電信，可留意國信認購證，行使價6.68元，今年12月到期，實際槓桿7倍。

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