日本GDP超預期增長下的日圓困局

儘管日本一季度經濟增速遠超市場預期，日圓卻在短暫反彈後再度走軟，逼近160心理關口。這一看似矛盾的現象，折射出日本央行在經濟復甦與通脹壓力之間的艱難平衡，以及中東局勢帶來的外部不確定性。 日本內閣府5月19日公佈的資料顯示，2026年第一季度日本國內生產總值(GDP)按年率計算增長2.1%，顯著高於市場預期的1.7%，創下近3個季度以來的最快增速。這一資料標誌著日本經濟連續第二個季度實現擴張，顯示出復甦動能正在增強。 從結構看，內需與外需呈現難得的「雙引擎」格局。佔GDP比重過半的民間消費環比增長0.3%，結束了前季的停滯狀態；資本支出增長0.3%，同樣優於預期。更為關鍵的是，淨出口對GDP貢獻了0.3個百分點的正增長，扭轉了此前「外需拖累」的局面。人工智慧相關產品出口強勁，目前已佔日本總出口的約22%，成為支撐貿易賬改善的重要力量。

亮眼的經濟資料本應對日圓形成支撐，因為更強的增長意味著日本央行有更大空間加息，而加息預期通常會推動本幣升值。然而，資料公布後日圓反應平淡，再度逼近160關口。 市場之所以無視利好，根源在於對可持續性的質疑。一季度的強勁表現，主要發生在2月底中東衝突全面升級之前。當前，伊朗封鎖霍爾木茲海峽導致國際油價飆升，而日本作為能源幾乎完全依賴進口的國家，其貿易條件正急劇惡化。雖然日本經濟以強勁勢頭進入美伊戰爭時期，但市場人士認為GDP增長將在本季度和下一季度陷入停滯。

換句話說，投資者認為一季度的好資料已經是過去式，而眼下的能源衝擊才是決定日圓未來走勢的關鍵變數。 日圓疲軟的核心癥結在於美日利差。只要日本利率遠低於美國，資金就會持續流出日圓。為解決這一問題，日本央行正在為進一步加息鋪路。 3月會議紀要顯示，多位委員認為不要隔太久才加息；政策委員安達誠司更明確表示，若經濟未出現惡化跡象，應在最早階段加息。市場目前普遍預計，央行可能在6月會議上將利率從0.75厘上調至1厘。 然而，加息也是一把雙刃劍。能源漲價已開始侵蝕企業利潤和家庭購買力，若再提高利率，可能進一步抑制剛剛復甦的消費。正因如此，日本央行在量化緊縮、縮減購債的步伐上正趨於謹慎，有消息稱可能放緩節奏以避免市場過度動盪。

面對日圓貶值，日本財務省並未袖手旁觀。據估算，當局在4月底至5月初已投入約10萬億日圓(約630億美元)入場干預，推升日圓匯率。若有必要，日本最多可動用外匯儲備約30萬億日圓進行干預。 然而，單邊干預難以扭轉趨勢。只要日本原油進口需大量美元結算，且美日利差維持高位，日圓沽壓就難以根除。對於日圓而言，真正的轉機或許不取決於一次干預或一次加息，而在於能源價格能否回落、以及日本經濟能否在「滯脹」風險中真正站穩腳跟。