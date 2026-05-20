大市已開始步入5月下旬，經過周來一輪反覆急跌後，由於恒生指數已跌穿5日低位25,690點，故本月大市形態現已扭轉為先高而後低。而直到執筆一刻止計，本月恒指暫時由14日高位26,844點，跌至18日早市低位25,505點，即月內波幅暫已稍擴闊至1,339點。

首先，以1,339點波幅計相對仍略偏細，該不能滿足月內所需，加上1個月高低位是不該同時出現於3個交易日內。故在本月下旬時分，理論上該有更大波幅點出現。目前大市走勢看，假如先高後低形態不變，大市技術上似會再進一步往下尋月內新低。