大市已開始步入5月下旬，經過周來一輪反覆急跌後，由於恒生指數已跌穿5日低位25,690點，故本月大市形態現已扭轉為先高而後低。而直到執筆一刻止計，本月恒指暫時由14日高位26,844點，跌至18日早市低位25,505點，即月內波幅暫已稍擴闊至1,339點。
首先，以1,339點波幅計相對仍略偏細，該不能滿足月內所需，加上1個月高低位是不該同時出現於3個交易日內。故在本月下旬時分，理論上該有更大波幅點出現。目前大市走勢看，假如先高後低形態不變，大市技術上似會再進一步往下尋月內新低。
再大市連翻急跌拖累下，移動線方面表現又再稍偏淡，目前各種平均移動線排列由上而下為10天線(約在26,215點左近)，100天線(約在26,150點左近)，20天線(約在26,109點左近)，50天線(約在25,774點左近)及250天線(約在25,605點左近)。單從上述資料看，已顯示移動線方面排列暫仍屬倒敘模式。加上恒指目前已跌穿各種平均移動線，故整個大市現已漸呈反覆欲試底的弱態。
另外，記得4月上旬急升，技術上仍遺留下一個中型上升裂口，介乎25,254點至25,508點，闊254點。但近日大市不斷反覆急回。在沽壓主導下，恒指不但已跌穿過各組平均移動線，且更伺機找回上述上升裂口。照目前大市走勢看，整個反覆帶軟市況似仍會持續。
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