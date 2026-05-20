中廣核電力：電價回暖與新機組投產蓄勢待發

中廣核電力(1816)主要從事核電站的投資、建設、營運及電力銷售，收入核心來自核電上網電量銷售。2026年第一季營收為163.2億元人民幣，上網電量約510億千瓦時，市場化電量佔比提升至約43%，其中廣東，以及遼寧、廣西等地部分機組已達100%市場化交易。集團亮點在於財務成本同比下降18%、淨利率升至16.8%，經營現金流大增44%；同時新機組陸續投產，2026年惠州及蒼南機組投運將帶動裝機容量提升約3.7%。短期受惠華南電價回暖及檢修數量減少，中期受益於機制電價政策與資產注入，長期則依靠持續擴張的在建及規劃機組推動發電量與盈利增長。

核電行業屬資本密集、長周期產業，建設期長、投資額高，但投運後現金流相對穩定，屬具防守性及可預測現金流特質的公用事業板塊。行業盈利受利用小時數、上網電價及檢修安排影響。2026年第一季因換料及十年大修增加，發電量短期承壓，但隨檢修節奏逐步恢復，發電量具回升空間。電價方面，市場化交易比例持續提升，廣東、遼寧及廣西部分機組已實施機制電價，其中約70%電量按固定機制結算，有助減少市場電價波動風險；華南現貨電價近期回暖，亦屬短期利好。

競爭格局方面，核電屬高度寡頭市場，新項目審批及資產多由大型央企主導，競爭主要體現在區域電價及市場交易比例，而非價格戰。成本方面，財務費用受惠於利率下降及再融資安排而改善，但行業仍處於新一輪資本開支上升周期，自由現金流受在建項目拖累；同時核燃料採購、退役及安全相關成本需長期撥備。整體而言，行業具穩定性，但對政策、電價及資本開支節奏仍較為敏感。 2026年第一季，集團實現營收163.2億元人民幣，同比下降13.3%，主要受換燃料、大修增加及市場電價回落所拖累；期內上網電量約510億千瓦時，下降約10%。市場化交易比例持續提升，廣東核電機組市場化電量佔比約43%，遼寧、福建及廣西部分機組達100%。其中廣西與遼寧約70%電量按機制電價結算，有助降低電價波動風險。集團2026年惠州1號及蒼南1號機組已具備商運條件，裝機容量將提升約3.7%至34,248MW，未來仍有多台機組處於在建或規劃階段。財務成本持續下降，融資結構改善，加上華南地區現貨電價自4月起回暖，短期或帶動第二季盈利改善。機制電價政策亦提升核電收益的確定性。中期方面，蒼南核電資產注入金額約83.5億元人民幣，若年內完成，將新增機組並強化成長動能。

從增長動力角度看，集團未來數年的發展路徑相當清晰。惠州1號及蒼南1號機組投運後，裝機容量將提升至34,248MW；若蒼南資產注入順利完成，年內更有望新增3台機組。市場預期2026至2028年分別有3、2及1台機組投產，其後仍有項目陸續落地，為發電量與盈利提供中長期支撐。同時，第一季因大修導致發電量下跌約10%，屬階段性因素；隨檢修數量回落，全年影響或不足1%，利用率回升將有助盈利修復。 另一方面，電價與成本因素亦構成重要催化劑。部分地區約70%電量按機制電價結算，有助減低市場波動風險；華南現貨及月度電價自4月起回升，廣東5月綜合電價同比上升28%，短期有利業績改善。再者，財務費用同比下降18%，推動淨利率升至16.8%，經營現金流增長44%，盈利質素進一步提升。在能源轉型與政策支持背景下，核電需求與項目審批持續推進，為集團長線發展奠定基礎。

技術走勢方面，中廣核電力股價於去年12月自2.86元低位反彈，形成一浪高於一浪的升勢，今年3月高見3.77元後回落。其後調整未有跌穿整段升浪61.8%回調水平，並於今年4月17日低見3.22元後反彈。不過，股價未能重返前頂，在3.6元附近遇阻後再度回調。近日股價一度觸及保歷加通道底部後回升，而9天RSI早於4月17日已見底回升，形成RSI底背馳的利好走勢。預期股價有機會逐步回升至前頂3.77元水平。若投資者能於股價回落至3.4元附近吸納，股價仍有望重返前高；只要能企穩3.3元以上，可上望3.8元，一旦失守3.3元，則宜先行止蝕離場。

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