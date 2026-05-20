天數智芯－自主研發能力強 未來業務增長潛力大

天數智芯(9903)正處於業務高速增長的軌道上，並在國內通用GPU(GPGPU)領域建立了較強的競爭壁壘。其核心競爭力主要體現在以下幾個方面：
首先，其財務增長表現強勁。2025年營收為10.34億元(人民幣，下同)，同比增長91.6%。通用GPU核心業務收入更達9.23億元，激增149.6%。至於盈利能力方面亦大幅改善。2025年毛利為5.58億元，大增110.5%，毛利率從49.1%提升至54.0%。同時經調整淨虧損收窄32.1%。再者，天數智芯的市佔率地位按2024年收入計，在中國國產通用GPU賽道中排名第三，市佔率達9.8%。在整個中國通用GPU市場中排名第五，份額為0.3%。
天數智芯憑借「量產一代、設計一代、預研一代」的節奏，構建了覆蓋「雲——邊——端」的完整產品矩陣。集團的芯片核心架構是基於自主研發的天數天樞等架構，算力有效利用率宣稱超90%。其訓練(天垓系列)是內地首款量產通用GPU訓練產品，單卡可支持700億參數大模型，持續進行架構迭代。至於推理(智鎧系列)則專為AI推理設計，2025年收入3.39億元，暴增238.2%。而端側(彤央系列)是新發佈的邊緣計算產品，以覆蓋100T—300T算力的性能切入具身智能等新興場景。
天數智芯的行業應用廣泛，截至2025年末，已服務超340家客戶，在互聯網、金融、醫療等超20個行業落地超1,000個項目。客戶於金融服務信貸審批從小時級縮至分鐘級；長沙地鐵動態調度從小時級縮至毫秒級；瑞幸咖啡數千家門店部署AI方案。
目前，天數智芯在中國整體通用GPU市場中的份額(0.3%)仍相對有限，但由於持續高強度的研發投入，集團正處於發展的快車道，尤其在推理市場的爆發中佔據了有利位置。集團未來發展空間大，未來估值吸引。投資者可考慮在430港元以下作分注式中線吸納，目標價600港元，跌破360港元止蝕。
沒有持有相關股份，客戶持有相關股份
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