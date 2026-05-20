天數智芯－自主研發能力強 未來業務增長潛力大

天數智芯已服務超340家客戶，在互聯網、金融、醫療等超20個行業落地超1,000個項目。

天數智芯(9903)正處於業務高速增長的軌道上，並在國內通用GPU(GPGPU)領域建立了較強的競爭壁壘。其核心競爭力主要體現在以下幾個方面：

首先，其財務增長表現強勁。2025年營收為10.34億元(人民幣，下同)，同比增長91.6%。通用GPU核心業務收入更達9.23億元，激增149.6%。至於盈利能力方面亦大幅改善。2025年毛利為5.58億元，大增110.5%，毛利率從49.1%提升至54.0%。同時經調整淨虧損收窄32.1%。再者，天數智芯的市佔率地位按2024年收入計，在中國國產通用GPU賽道中排名第三，市佔率達9.8%。在整個中國通用GPU市場中排名第五，份額為0.3%。