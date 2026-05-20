滿貫強強聯手中線看俏

公司大股東兼創辦人王嘉俊持約35.6%股權，第二大股東雅各臣科研製藥(2633)持約17.04%，與公司長期合作，並負責分銷關聯企業健倍苗苗(2161)保健產品。第三大股東華潤醫藥(3320)持約16.99%，合作開拓內地分銷業務。三大股東可算是強強聯手，從貨源供應、物流運輸及銷售策略、分銷網絡形成鐵三角模式。

滿貫集團(3390)從事保健品分銷及零售，主要代理多個知名中成藥及健康補充品品牌，包括「太和洞」、「保濟丸」、「何濟公」等，業務主要為分銷、電子商務及零售三大板塊，銷售網絡覆蓋香港、中國內地、東南亞地區等。

三大股東共持近70%，即街貨市值僅約7千多萬元。若資金流入，短線炒作不容忽視，近日就有同業借消息炒高一倍。另外，大股東密密在市場增持，反映他對公司長遠發展充滿信心。

業績方面，25年公司營收約10.97億元，按年增近25%。最大亮點是東南亞成業務增長重要引擎，受惠拓展東南亞市場的策略相當成功。此外，公司成本控制佳，帶來盈利能力回升。25年盈利錄1,567萬元，增近4倍。單計下半年，盈利高達2,365萬元，年度化市盈率5倍。

總結，公司與主要股東產生協同作用，估值吸引，大股東增持更是信心操作。只要業務繼續交出成績，中長線料有不錯上升空間。