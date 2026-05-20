本周一筆表面「沒甚麼大不了」，看真卻「唔嘢少」的刁，香港中華煤氣(003)宣布參與並簽署多方戰略合作備忘錄。合作匯聚來自內地、法國、香港及韓國4地共10家業界頂尖企業(包括韓國現代汽車集團、煤氣公司、威立雅香港、中檢香港等)，共同構建香港氫能生態圈。然而，高昂成本、幾乎為零的基礎設施及未完善的法規和公眾認知，是其必須跨越的現實障礙。
市民未意識氫燃料電池(FCVs)在長途幹線物流、重型貨運、建築及偏遠地區發電，兼具能量密度高、續航里程長及充電快優勢，可與鋰電池(BEVs)互補。
香港發展氫能有獨一無二優勢。一、香港連接內地與全球市場的「超級聯繫人」，可成為氫能技術、資本與標準的國際交匯點。尤其國際市場對氫源可追溯性和綠色認證要求日益嚴格(如歐盟)，香港有能力建立符合國際規範的認證與交易平台，從而吸引全球氫能企業及資金進駐。
二、香港擁對接國家政策並融入大灣區產業鏈獨特優勢。國家「十五五」規劃明確將氫能列前瞻性新興產業，大灣區城市如佛山、廣州在氫能生產、儲運及燃料電池製造方面成熟。香港可與大灣區共建「氫能灣區走廊」，利用內地相對低廉綠氫產能滿足本地需求，助港研發氫能技術或標準快速落地並輸出國際，優勢互補。
三、現有基礎設施與金融實力，構成香港獨特優勢。中華煤氣擁全港超過3,700公里煤氣管道網絡，已成功展示從人工燃氣中安全提取氫氣技術，大降氫氣運輸成本與路面風險。同時，作為國際金融中心，企業在港發綠色債券、進行氫能資產證券化，為本地及大灣區氫能項目提供低成本、多元化融資渠道，其他城市難複製。
四、清晰政府路線圖與試點經驗，早已為發展奠定基礎。港府已於2022年成立氫能跨部門工作小組，陸續發布《香港氫能發展策略》，明確提出推動氫能在交通、發電等領域的應用。中華煤氣等企業已完成8個示範項目，不僅積累本地安全與技術數據，也為未來修改法規、制定標準提供依據，助加快氫能商業化。
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