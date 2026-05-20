本周一筆表面「沒甚麼大不了」，看真卻「唔嘢少」的刁，香港中華煤氣(003)宣布參與並簽署多方戰略合作備忘錄。合作匯聚來自內地、法國、香港及韓國4地共10家業界頂尖企業(包括韓國現代汽車集團、煤氣公司、威立雅香港、中檢香港等)，共同構建香港氫能生態圈。然而，高昂成本、幾乎為零的基礎設施及未完善的法規和公眾認知，是其必須跨越的現實障礙。

市民未意識氫燃料電池(FCVs)在長途幹線物流、重型貨運、建築及偏遠地區發電，兼具能量密度高、續航里程長及充電快優勢，可與鋰電池(BEVs)互補。