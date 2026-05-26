豪宅向好：香港高端住宅重啟上行

在全球資金重新布局與亞洲財富迅速累積的趨勢下，香港超豪宅市場近年持續展現出強大的吸引力與韌性。作為亞洲重要的國際金融中心，香港不僅擁有成熟穩健的法制與資本市場，同時亦長期穩居全球頂級住宅市場之列。 從需求結構來看，市場動力主要來自內地高淨值人士以及本地富裕家族。近年成交額逾3億元的交易中，超過八成由內地買家主導，當中不少資金來自新興產業所創造的財富，正逐步轉化為對實體資產的配置需求。另一方面，本地買家亦未退場，仍持續在傳統豪宅地段積極入市，反映整體財富來源正由傳統產業向創新產業轉移的趨勢。

政策方面，儘管政府於2026年初上調針對高價物業的印花稅，令市場短期交投略為放緩，但整體影響相對有限。相較於過去「辣招」時期高達三成的稅率，現時稅負水平仍屬可控；同時，超豪宅買家具備雄厚資金實力及長線持有心態，對政策變動的敏感度較低，因此整體需求基礎依然穩固。 供應方面，豪宅市場長期處於結構性不足的狀態。根據差估署數據，2025年160方米或以上單位的落成量約為165伙，而2026年預測將進一步下降至約126伙。由於土地資源稀缺，加上豪宅項目開發周期較長，短期內難以大幅增加供應。這種供應受限與持續存在的高端需求形成鮮明對比，亦為價格提供長期支撐。

區域分布方面，山頂及南區依然穩佔主導位置，約佔整體成交四成，主要受惠於其高私隱度、優越環境及身份象徵價值。中半山及中西區則憑藉鄰近核心商業區及完善的國際學校網絡，吸引約三成買家，尤其受到高管及專業人士青睞。此外，港島南區近年因新盤供應增加，加上設計更趨現代化及租金回報較具吸引力，逐步成為投資者關注的焦點。 從價格與租金走勢來看，市場整體表現穩中向上。自2024年11月以來，差估署售價指數持續錄得升幅，按年增長約7.6%，而2026年亦維持溫和上行。租金方面同樣表現穩定，按年升幅約3.9%，顯示用家需求與投資需求均保持健康，突顯高端市場的抗跌能力與增值潛力。

綜合而言，香港超豪宅市場正處於結構轉型與穩定發展的交匯點。內地資金持續流入、本地高資產人士的資產配置需求，以及供應長期受限，共同構成市場的堅實支撐。短期內，市場或會因政策或外圍環境波動而出現調整，但從中長期角度來看，其作為財富保值與資產配置的重要工具的地位，仍難以動搖。對投資者而言，如何在不同市場週期中把握優質資產，將成為未來布局的關鍵。 高力香港估價及諮詢服務高级副董事葉康怡