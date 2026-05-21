TCL電子業績亮眼：Mini LED全球稱霸 中高端轉型推升盈利

TCL電子(1070)是全球電視行業的主要參與者之一，業務以顯示業務為核心，並延伸至互聯網服務及創新業務。顯示業務涵蓋大型顯示(以電視為主)、中小型顯示及智能商用顯示；創新業務則包括光伏、AR/XR及AI相關產品，逐步建立多元收入來源。整體發展策略圍繞中高端化、大屏化及Mini LED滲透，同時結合AI技術應用，提升產品體驗及生態變現能力，形成「硬件＋內容＋技術」的整合模式。 從2025年全年業績可見，集團收入達1,145.8億元，按年增長15.4%。其中大型顯示業務收入647.08億元，中小型顯示業務收入99.7億元，創新業務收入增至356.3億元，當中光伏業務貢獻210.6億元。毛利179億元，增長15.1%；除稅後溢利25.3億元，增36.7%；經調整母公司擁有者應佔溢利25.1億元，增長56.5%。顯示業務毛利率提升至16.5%，整體費用比率下降至11.1%，反映營運效率改善及產品結構優化帶動盈利質量提升。

市場方面，國際市場為主要增長動力。2025年大型顯示業務國際收入達475億港元，佔比顯著提升；中國市場則透過中高端策略鞏固份額；拉美、中東非洲及亞太等新興市場亦保持穩健增長。全球電視行業正處於結構升級期，大尺寸(65吋以上)、Mini LED及智能化體驗成為主流趨勢。2025年全球電視出貨量整體保持穩定，但高端產品增長明顯。TCL全球電視出貨市佔率達14.7%，按年提升0.8個百分點，穩居全球第二；Mini LED電視全球市佔率達31.1%，排名第一；85吋以上超大屏市場亦具領先優勢。

綜合多項因素，推動公司估值重估的動力可歸納為兩大主線。首先是「高端化升級與Mini LED滲透加快」。隨著顯示技術成熟及成本逐步下降，Mini LED成為高端市場主流方案，公司憑藉垂直整合能力及供應鏈效率，持續推動大尺寸及高端產品銷售佔比上升。當產品組合由入門型號轉向中高端型號，平均售價及毛利率同步提升，盈利結構明顯改善，經營槓桿逐步釋放。這種由產品結構優化帶來的盈利增長，相較單純依賴銷量擴張，更具持續性及質量。 第二條主線為「海外擴張深化與品牌升級」。公司近年積極優化海外渠道，成功進入北美及歐洲主流零售體系，提升品牌定位及銷售質素。同時，與索尼成立合資公司承接其全球家庭娛樂業務，被視為中長期戰略布局，有助加強高端品牌形象及技術協同，提升產品定價能力及市場認受性。當品牌層級提升，加上供應鏈整合及規模效應發揮，盈利彈性將進一步放大，為長遠增長奠定基礎。

競爭方面，主要對手包括三星電子(5930)、海信視像(921)及LG等。三星在全球市佔及高端市場仍具領先優勢；海信於價格及規模上競爭激烈；LG則於OLED及高端顯示技術具技術優勢。TCL的競爭力體現在大屏及Mini LED領域的性價比優勢與供應鏈整合能力，但在高端OLED及品牌溢價方面仍需時間追趕。 整體而言，公司正由規模擴張轉向質量提升階段。高端化推動毛利率改善，海外市場成為增長主引擎，創新業務逐步形成第二增長曲線。只要行業結構升級趨勢持續，並成功把握品牌升級與技術演進機遇，盈利能力有望維持穩健改善，為股東帶來中長期價值提升空間。

TCL電子的股價於去年6月至11月期間兩度回落至9元水平，形成明顯雙底形態，其後成功築底企穩，反映該區具一定承接力。至去年11月中旬升破20天移動平均線後，技術走勢逐步改善，買盤動力轉強，股價沿短期均線穩步上行，更一度升至15.88元高位。雖然其後或出現回吐，但整體升勢未被破壞。現時市場共有5位分析師進行覆蓋，平均目標價為16.55元；即使以回調買入價14.8元作為參考，仍然可以有約12%潛在升幅。後市若能穩守13.6元以上，並企穩在主要平均線之上，技術走勢仍屬偏強，中線可看高一線。

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