星爺債轉股不是救命仙丹 比高小股東要小心

比高集團(8220)將於下周三(27/5)舉行股東特別大會，表決一項關鍵議案：批准修訂周星馳所持有、面值1,900萬元的無抵押零息可換股債券條款，令周星馳可以全面行使換股權。表面上看，這是一宗「星爺支持公司、債務轉股本」的安排；但若以小股東角度看，這更像是一宗用小股東持股比例去承受公司流動資金壓力的交易。 根據比高最新通函，周星馳持有42,969,476股，約佔公司已發行股本39.47%；若1,900萬元可換股債券全數轉換，將新增69,090,909股換股股份，換股價為每股0.275元。換言之，周星馳相關權益將由約4,296.95萬股增加至約1.1206億股；按最新股本口徑及不計購股權行使，持股比例大約由39.47%升至約62.97%。這不是小幅增持，而是控制權進一步集中。

通函列明，若換股完成，現有公眾股東持股比例將由約60.53%跌至約37.03%；若假設部分尚未行使購股權亦被行使，公眾股東比例更可能降至約36%。簡單講，公眾股東持股比例在基本情景下會減少23.5%；用相對比例計，等於小股東原本的持股比例被攤薄約38.8%。 更值得留意的是換股價與市場價的巨大落差。這次換股價是每股0.275元，通函披露，該價格較2026年2月12日修訂契據當日收市價3.35元折讓約91.79%，亦較昨日(20/5)收市價3.41元折讓約92%。換句話說，市場上看到的是幾元股價，但控制權重組的核心價格卻只有兩毫七半。這種價差本身就是一個重大警號：若一隻股票的股價遠高於關聯方債轉股價格，投資者就要問，究竟市場炒的是基本面，還是炒名人效應和流通量？

另一個不能忽視的訊號，是這次換股可能觸發強制性現金要約。通函定義中的股份要約價同樣是每股0.275元，即與換股價一致。這個要約價與市場價相比折讓極大，對一般市場投資者來說，幾乎不構成吸引力；但它在心理上會形成一個「控制權交易價格錨」。當強制要約價只有0.275元，而股份卻在幾元水平交易，市場遲早要重新衡量這個差距是否合理。 因此，我對比高集團的看法偏向審慎甚至唱淡。股價若因股東會前後消息而再被炒起，反而要小心成為高位接貨的位置。今次最值得投資者記住的不是「周星馳持股增加」，而是3個字：攤薄大。現有公眾股東由六成多降至三成多，換股價較市場價折讓超過九成，強制要約價亦只有0.275元——這些數字，遠比明星光環更重要。

總結一句，比高今次債轉股，對公司可能是短期續命，對周星馳是進一步鞏固控制權，但對小股東而言，卻未必是好消息。除非公司之後能交出真正業績、真正現金流、真正業務增長，否則這次「星爺債轉股」很可能只是把財務壓力包裝成概念利好。以目前資料看，追入值博率不高，反而應趁消息炒作時提高警覺。