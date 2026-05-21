赤馬紅羊是玄學的說法，2026年被說成「赤馬紅羊劫開始的一年」，但東升西降卻是發生中的事實。在經濟表現上，中國的進步和西方及美國的衰弱亦十分吻合這個交替大局，筆者無意揣測任何長官意向，我只想討論中國的社會主義如何脫俗於美國和西方的泡沫經濟。 很多年前在不同的範疇上，中國式經濟包括在房地產、股市也給人及早去泡沫和調節市場，在這大時代，對比美國不斷將市場泡沫繼續擴大和伸延，看美國股市例如道瓊斯工業平均指數由2020年約2萬點的水平，在不斷增加負債之下，去到現在近5萬點的水平，最近股神巴菲特說：「將股市比喻為一座教堂，而旁邊附設了一個賭場，人們雖可在教堂和賭場之間穿梭，教堂裏的人亦比賭場裏多，但賭場已變得極具吸引力，人們從未像現在這樣充滿賭博心態。如果你買賣單日期權，那不是投資，也不是投機，那是徹頭徹尾的賭博。」

整個局面就變成了中國已深度調整節的市場面對著美國極致泡沫，泡沫始終有一日會有爆破的時候，亦符合東升西降的劇情。我們試用一些數據去作一些分享，以通脹為例，中國的模式透過穩定通脹去穩定市場。 見附圖，中國內地4月反映通脹的居民消費價格指數(CPI)按年上升1.2%，升幅較前月加快0.2個百分點，高過市場預期的0.9%。而反映上游生產成本的工業生產者出廠價格指數(PPI)連續兩個月錄得增長，按年升2.8%，創近4年最大升幅，遠高過市場預期的1.6%。

早幾年，當美國在無限量化之下，到全世界同樣是面對大量通脹的時候，中國把通脹控制到零左右。但是美國和西方都取笑中國是正在面對「通縮」，筆者一直都撰文反對這種說法，因為通脹要出現負數才算通縮，中國是有足夠經濟增長之下接近零通脹，並不是通脹收縮，而是中國經濟的新常態，這種新常態可能包含了很多方面板塊調整而造成的。但我們得到的最大好處，就是沒有追隨美國無限量化貨幣而出現了高通脹及高通脹帶來的高市場泡沫。 到了現在，中東的戰爭並未停頓，世界都要面對冗長的高通脹期，中國在這個時候才出現遠低於經濟增長的輕微通脹。筆者覺得大家應該研究這個新常態，可能就是一個更好的社會模式，因為市民不需要捱高通脹之餘，是享受到經濟增長的成果，更加重要的就是沒有因為量化貨幣而出現大量的市場泡沫，甚至帶來貧富懸殊。

其實香港亦有類似及早去除泡沫的政策，就是逆周期措施，令到香港起碼住宅市場借貸偏低，到了今日，很多人才明白當年內地和香港很多抑壓措施，其實都是今天中港得到穩定繁榮的基礎。