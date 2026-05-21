敏華可迎來下一個春天

敏華控股(1999)上年度得總收入約167.51億元，輕微下滑2.9%，在全球宏觀經濟挑戰與傢俱行業去產能週期的考驗下，仍展現出強勁的韌性。

期內，集團整體毛利率維持在39.4%的健康水平。因短期營運成本與油價波動影響，公司淨溢利下跌12.1%至18.12億元。管理層保持穩定的分紅政策，派息比率維持51.3%。海外市場方面，多元化全球布局成效顯著。北美市場收益上升2.6%至45.35億元，營收佔比達27.6%，儘管沙發銷量因行業承壓略減5.1%至66.7萬套，但受惠於平均售價提升及成功收購Gainline集團帶來的貢獻，帶動業績溫和增長。歐洲及其他海外市場(不計Home集團)收入亦上升2.5%至約15.06億元，沙發銷量增長7.4%至19.4萬套。