敏華可迎來下一個春天

敏華控股(1999)上年度得總收入約167.51億元，輕微下滑2.9%，在全球宏觀經濟挑戰與傢俱行業去產能週期的考驗下，仍展現出強勁的韌性。
期內，集團整體毛利率維持在39.4%的健康水平。因短期營運成本與油價波動影響，公司淨溢利下跌12.1%至18.12億元。管理層保持穩定的分紅政策，派息比率維持51.3%。海外市場方面，多元化全球布局成效顯著。北美市場收益上升2.6%至45.35億元，營收佔比達27.6%，儘管沙發銷量因行業承壓略減5.1%至66.7萬套，但受惠於平均售價提升及成功收購Gainline集團帶來的貢獻，帶動業績溫和增長。歐洲及其他海外市場(不計Home集團)收入亦上升2.5%至約15.06億元，沙發銷量增長7.4%至19.4萬套。
附屬Home Group亦穩健增長2.9%至8億元。透過將Southern Motion、Fusion Furniture等成熟品牌及美國密西西比州8座生產設施納入版圖，敏華與現有的越南、墨西哥基地形成強大合力，築起應對關稅波動的堅實護城河，全球供應鏈的靈活度相較同行更具優勢。面對中國市場的結構性調整，期內錄得銷售收入下滑約6.8%至92.49億元，內地沙發銷量為95.9萬套，平均售價的微調反映向高性價比系列傾斜的靈活策略。
線下推行精細化的「大店策略」，通過將小店優化改造或合併為體驗感更佳的大型門店，重塑消費體驗並提升單店績效。線上則全面轉型內容電商並加大智慧產品推廣，積極打通線上線下融合。
雖然短期內油價及化工原料波動對今年毛利率帶來壓力，但隨著未來行業大規模去產能逐步完成，市場集中度將加速向頭部傾斜，敏華將可迎來下一個春天。
(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)
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