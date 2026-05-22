新盤買賣登記連續14月破千宗

樓市交投量在2025至2026年間出現強勁復甦，當中一手私宅市場展現驚人的續航力，連續14個月維持每月逾千宗成交的紀錄，為自1996年以來，史上僅出現過4次的「罕見高成交周期」。這股熱浪不僅代表發展商推盤節奏精準，更標誌著市場信心全面恢復，量價齊升的格局早已確立。
深入觀察近期數據，4月的一手私宅就是一場顯眼的爆發，單月錄得2,512宗登記，較3月大升逾八成，成交金額更逼近300億元大關。這登記量不僅寫下了近兩年來的次高紀錄，更是本輪旺市中第四度突破兩千宗水平。這鼓爆發力與持久力的結合，充分反映出市場內在的購買力，亦預示樓市進一步踏入升軌。
翻查歷史，這種連續10個月以上維持千宗成交的現象極罕見。回顧過往3次紀錄：1998年亞洲金融風暴後的低位反彈、2001至2005年SARS前後那場長達41個月的黃金時段，以及2019年那場稍縱即逝的短暫熱潮。對比之下，當前這第四次高成交週期展現出比2019年更強的韌性，且樓價指數目前近一成左右的累計升幅，顯得更扎實。若與歷史上最長的2001年周期相比，目前的市場基礎更為堅實，既有充裕的供應滿足需求，亦未見泡沫化徵兆，顯示市場信心的恢復程度較以往更深、更廣。
這種一手市場的旺盛氣象，正與二手市場形成有力的呼應。今年首季的一手私宅登記已刷新22年來的同季新高，全年成交量更有望向2.2萬宗的22年高峰進發。之所以能形成如此強大推動力，背後是由多重利好因素所支撐：經濟環境全面回暖、息口環境趨平穩，再加上股市財富效應的滲透，以及發展商靈活的貼市價策略。這些因素共同催化了買家的入市意欲，不論是尋求穩定居所的「租轉買」人士，還是持續湧入的內地資金及「新香港人」入市，都正積極在這一波歷史性機遇中尋找落腳點。
展望後市，儘管5月初受新盤推售間隙影響，登記量可能短暫回落至約2,100宗，但僅屬長跑過程中的正常喘息，整體向上的趨勢並未動搖。歷史規律告訴我們，持續的高成交量是樓市復甦最為關鍵的確認訊號。當前的一手市場正以火車頭的姿態，帶動整體樓市穩步前行。對於置業人士而言，在信心回歸、趨勢明確的當下，審慎挑選具潛力的項目，無疑是順應升市的策略。
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