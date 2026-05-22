新盤買賣登記連續14月破千宗

樓市交投量在2025至2026年間出現強勁復甦，當中一手私宅市場展現驚人的續航力，連續14個月維持每月逾千宗成交的紀錄，為自1996年以來，史上僅出現過4次的「罕見高成交周期」。這股熱浪不僅代表發展商推盤節奏精準，更標誌著市場信心全面恢復，量價齊升的格局早已確立。

深入觀察近期數據，4月的一手私宅就是一場顯眼的爆發，單月錄得2,512宗登記，較3月大升逾八成，成交金額更逼近300億元大關。這登記量不僅寫下了近兩年來的次高紀錄，更是本輪旺市中第四度突破兩千宗水平。這鼓爆發力與持久力的結合，充分反映出市場內在的購買力，亦預示樓市進一步踏入升軌。