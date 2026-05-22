候任聯儲局主席如何看待利率走向

本周三(20/5)美國聯邦儲備委員會公布4月貨幣政策會議紀要，紀要表明，如果美國通脹持續高於目標水平，美國聯儲局可能採取一些收緊貨幣政策的措施。與會聯儲局官員認為，由於通脹持續高企，加上中東戰事持續時長及其經濟影響存在不確定性，聯儲局有必要把當前貨幣政策維持比預期更長時間。 大多數與會官員表示，中東戰事增大了經濟前景的不確定性。數位與會官員認為，當前資產估值處於高位，這加劇了利空因素出現時市場大幅回調的風險。

現時聯邦基金利率目標區間繼續維持在3.5厘至3.75厘之間不變，下一次貨幣政策會議將於6月16日至17日召開，而下一次會議的主席便是凱文·沃什(Kevin Warsh)。 據新華社援引多家美國媒體報道，沃什將於5月22日宣誓就任美國聯邦儲備委員會主席一職。 美國國會參議院5月13日以54票贊成、45票反對的投票結果正式確認，沃什將接替鮑威爾出任美聯儲下一任主席，任期4年。鮑威爾的聯儲局主席任期已於15日結束，並已開始擔任美聯儲臨時主席。 市場現時最關注候任聯儲局主席沃什對貨幣政策的取向，綜合來看，沃什的利率政策呈現出「鴿派降息傾向與鷹派縮表並行」的複雜組合。他希望引導利率走低，但這一立場正面臨頑固通脹和市場的嚴峻挑戰。

沃什試圖打破以往「降息即寬鬆」的單一模式，推行一套組合拳，首先，利率路徑方面「偏鴿」，他長期批評當前利率過高，主張逐步降低政策利率。其核心理由是人工智慧驅動的生產率提升將在長期抑制通脹，因此聯儲局不應只看眼前的高數據。 然而，他主張大幅縮減美聯儲高達6.7萬億美元的資產負債表，認為這能消除市場扭曲並抑制資產泡沫。 儘管沃什本人傾向降息，但現實資料構成了巨大阻力，通脹居高不下。美國3月核心個人消費支出物價指數(PCE)同比上漲3.2%，且近期消費者物價指數(CPI)與生產者物價指數(PPI)均超預期升溫，離2%的目標漸行漸遠。

交易員已開始押注加息，CME FedWatch顯示，市場預計明年1月前加息25個基點的概率已升至60%，3月加息概率升至70%；部分分析師甚至警告7月就可能加息。 沃什的降息願景面臨內外部「夾擊」。中東衝突推高油價，美國30年期國債收益率已突破5.1%。若沃什對通脹容忍度過高，「債券義警」(指通過拋售債券抗議政策的投資者)將進場逼迫他轉向鷹派。 目前沃什的政策主張與市場現實存在嚴重的預期衝突。