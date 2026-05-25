上周A股繼續在高位大幅震盪，市場情緒也明顯焦慮，週四84點的大陰線直接擊穿4,100點，讓多頭情緒瀕於崩潰，而上周五大漲35點，則輪到了空頭倍感焦慮。

週末最大的一個利好是美伊終於要達成階段性協定了，週邊市場本周應該會有不錯的表現，也會有利於穩定A股投資者的信心。但是，這未必能降低市場的焦慮度，因為這種焦慮情緒的背後，是市場越來越極致化的結構失衡。

上周五朋友圈的一個熱門話題是某網紅女私募因為業績壓力，在短短一年內規模從百億直降到50億元人民幣以下，她的風格是老登為主的傳統行業，很顯然，客戶們選擇了用腳投票。面臨同樣困境的並不只是她一個，公募裡那些曾經封神的醫藥、消費基金大佬們的產品，也都因為業績持續低迷而出現了大幅度的規模縮水，出來的錢大多流向了能夠跑贏指數的量化和主動基金，而這些基金最主要的持倉方向幾乎全是科技，也就是說，隨著結構失衡的日益加劇，老登裡出來的錢正在快速流向科技，用句股市的行話：科技的擁擠度越來越高，逼近歷史峰值，於是，一個讓多空雙方都倍感焦慮的問題：還能追不？還能持有不？