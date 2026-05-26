中通快遞基本面穩健 中線增長動力充足

中通快遞(2057)作為中國快遞行業的領軍企業，主要透過加盟制度，以網絡模式運作，核心業務為提供國內、外快遞及增值物流服務。公司自營幹線運輸和轉運中心，加盟商負責末端派件，實現規模經濟與靈活性結合。這種「兩全其美」的模式讓中通在成本控制上具明顯優勢，同時維持高服務品質。集團收入主要來自快遞服務費，包括中轉費、面單費及派送費等。2025年全年包裹量達385.2億件，同比增長13.3%，市場份額約佔19.4%，連續10年穩居行業首位。業務以電商包裹為主，但近年積極拓展散件(非電商直接客戶)及逆向物流，高客單價業務佔比提升，更成為增長新動力。服務市場主要集中中國大陸，國際業務占比仍小，但正逐步擴張。

中國快遞行業受電商驅動，2025年全國業務量持續增長，但增速放緩至中單位數，政策「反內卷」引導行業注重服務品質而非純價格競爭。中通憑藉規模優勢、自動化轉運中心及高效網絡，在成本與服務上領先同業。優勢包括單票成本控制佳、盈利能力強，以及品牌溢價。集團主要競爭對手包括圓通速遞、申通快遞、韻達股份、極兔速遞及順豐控股。中通市佔率19.4%居於首位，圓通、申通等緊隨，順豐則在高端時效件佔優。競爭聚焦服務分層、跨境及散件市場，中通在加盟網絡深度及效率上具領先地位。

2025年全年收入約490.99億元人民幣，同比增長約10.9%。包裹量增長13.3%，調整後淨利潤達95億元人民幣左右。儘管毛利率受業務結構變化影響略有波動，但經營效率提升，單票核心成本持續優化。Q1至Q4包裹量逐季穩步推進，散件業務增長顯著(部分季度同比超50%)，貢獻更高毛利。過去五年收入及盈利呈穩健增長，2025年調整後盈利增長雖放緩但維持正增長。預測2026-2027年收入增長中單位數，盈利率相對穩定。資產負債表顯示Debt to Equity Ratio低，約17%，利息覆蓋充足，流動比率約1.5，財務健全。現金流持續正向，經營現金流支持資本支出及股東回報。

而市場對中通快遞的前景看好，主要觀點有，最核心的利好催化劑在於行業價格環境改善與市場份額持續集中。隨着「反內捲」政策推動，價格戰明顯降溫，單票價格回穩並出現同比回升，ASP升至約1.36元人民幣，為盈利修復奠下基礎。同時，公司市佔率已守穩於19.4%，件量增速持續跑贏行業，在龍頭效應下規模優勢進一步放大。當價格止跌回升疊加份額提升，盈利彈性自然高於同業，亦為市場提供估值重估的空間。

另外，集團內部質量提升與效率優化。公司單票運輸及分撥成本分別同比下降約0.04元人民幣及0.02元人民幣，自動化及AI應用深化，持續釋放降本增效成果；同時KA客戶及逆向物流件佔比上升，零售及逆向件日均達約770萬至900萬件，改善收入結構並提升單票毛利。當件量結構優化與科技投入並行，盈利質量及現金流穩定性同步提升，構成中線增長的重要動力。