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財經
出版：2026-May-26 08:00
更新：2026-May-26 08:00
投資專欄: 彭偉新

中通快遞基本面穩健 中線增長動力充足

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彭偉新

中通快遞最核心的利好催化劑在於行業價格環境改善與市場份額持續集中。(資料圖片)

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中通快遞(2057)作為中國快遞行業的領軍企業，主要透過加盟制度，以網絡模式運作，核心業務為提供國內、外快遞及增值物流服務。公司自營幹線運輸和轉運中心，加盟商負責末端派件，實現規模經濟與靈活性結合。這種「兩全其美」的模式讓中通在成本控制上具明顯優勢，同時維持高服務品質。集團收入主要來自快遞服務費，包括中轉費、面單費及派送費等。2025年全年包裹量達385.2億件，同比增長13.3%，市場份額約佔19.4%，連續10年穩居行業首位。業務以電商包裹為主，但近年積極拓展散件(非電商直接客戶)及逆向物流，高客單價業務佔比提升，更成為增長新動力。服務市場主要集中中國大陸，國際業務占比仍小，但正逐步擴張。

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中國快遞行業受電商驅動，2025年全國業務量持續增長，但增速放緩至中單位數，政策「反內卷」引導行業注重服務品質而非純價格競爭。中通憑藉規模優勢、自動化轉運中心及高效網絡，在成本與服務上領先同業。優勢包括單票成本控制佳、盈利能力強，以及品牌溢價。集團主要競爭對手包括圓通速遞、申通快遞、韻達股份、極兔速遞及順豐控股。中通市佔率19.4%居於首位，圓通、申通等緊隨，順豐則在高端時效件佔優。競爭聚焦服務分層、跨境及散件市場，中通在加盟網絡深度及效率上具領先地位。

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2025年全年收入約490.99億元人民幣，同比增長約10.9%。包裹量增長13.3%，調整後淨利潤達95億元人民幣左右。儘管毛利率受業務結構變化影響略有波動，但經營效率提升，單票核心成本持續優化。Q1至Q4包裹量逐季穩步推進，散件業務增長顯著(部分季度同比超50%)，貢獻更高毛利。過去五年收入及盈利呈穩健增長，2025年調整後盈利增長雖放緩但維持正增長。預測2026-2027年收入增長中單位數，盈利率相對穩定。資產負債表顯示Debt to Equity Ratio低，約17%，利息覆蓋充足，流動比率約1.5，財務健全。現金流持續正向，經營現金流支持資本支出及股東回報。

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而市場對中通快遞的前景看好，主要觀點有，最核心的利好催化劑在於行業價格環境改善與市場份額持續集中。隨着「反內捲」政策推動，價格戰明顯降溫，單票價格回穩並出現同比回升，ASP升至約1.36元人民幣，為盈利修復奠下基礎。同時，公司市佔率已守穩於19.4%，件量增速持續跑贏行業，在龍頭效應下規模優勢進一步放大。當價格止跌回升疊加份額提升，盈利彈性自然高於同業，亦為市場提供估值重估的空間。

另外，集團內部質量提升與效率優化。公司單票運輸及分撥成本分別同比下降約0.04元人民幣及0.02元人民幣，自動化及AI應用深化，持續釋放降本增效成果；同時KA客戶及逆向物流件佔比上升，零售及逆向件日均達約770萬至900萬件，改善收入結構並提升單票毛利。當件量結構優化與科技投入並行，盈利質量及現金流穩定性同步提升，構成中線增長的重要動力。

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股價於去年9月回調至138.4元低位後，進入橫盤整固階段，由9月至12月主要在141至151元區間反覆上落。其後成功突破橫盤頂部，展開一浪高於一浪的升勢，並於今年4月中升至204元高位，惟該水平多次遇阻回落，期間9天RSI更出現頂背馳訊號。進入5月後，股價於8日失守20天線支持，隨即沿保歷加通道底部持續回落，一度跌至上周低位166.4元，差不多完成整個上升浪61.8%的黃金回調幅度。投資者可考慮在178元附近分批吸納，上望190元阻力位；只要股價守穩上周低位173元支持，可以繼續持有，等待上試190元目標水平。

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資深證券分析師 (非證監會持牌人)

沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

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