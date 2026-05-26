日本通脹放緩 投資者仍迴避政府債券

上周日本公布4月消費者物價指數(CPI)顯示通脹放緩，在政府持續推行抑制本地物價上漲措施的背景下，核心通脹進一步跌破日本央行(BOJ)的年度目標。 日本統計局上星期五公布的數據顯示，剔除食品物價的核心CPI於4月按年上升1.4%，低於市場預期的1.7%，亦較上月的1.8%進一步回落，並創逾4年新低。同時剔除食品及能源價格的核心通脹率，則由上月的2.4%下降至4月的1.9%。兩項核心通脹數據目前均已跌破日央行2%的年度目標。 通脹數據走軟，主要受政府持續對電力及天然氣提供補貼所帶動，此舉有效保護民眾免受中東戰爭引發的能源供應衝擊。而米價趨於穩定亦有助拉低年通脹率。2025年上半年，高企的食品成本曾大幅推升通脹，令去年同期的比較基數相對偏高。不過，日本通脹仍顯示出一定韌性，潛在通脹水平依然接近日央行2%的年度目標。

上周公布的生產者物價指數(PPI)數據顯示，出廠價格通脹升至近3年高位，原因是中東局勢動盪推高了能源及原材料成本，令本地製造商承壓。儘管政府目前已為消費者提供緩衝，使其免受能源價格上升的衝擊，但外界對東京能夠維持補貼措施多久，已開始產生疑問。PPI通脹走高，預計最終將逐步傳導至CPI通脹。 市場普遍預期，中東局勢引發的通脹上行風險將促使日本央行在6月加息。央行此前亦已就伊朗戰爭對通脹的影響發出警告，預計CPI通脹將於今年稍後顯著回升。

另一方面，此前全面升溫的全球債券拋售潮，在過去幾天稍有緩和，但由於市場普遍預期各國央行將相繼加息以應對油價上升所引發的通脹衝擊，投資者整體上仍對政府債券保持迴避態度。其中，日本債券市場的動盪尤為引人關注。 日本10年期國債收益率近期升至1996年9月以來的最高水平，而30年期國債收益率更創下歷史新高。在通脹壓力持續攀升的背景下，固定收益市場參與者紛紛拋售政府債券。日本高度依賴霍爾木茲海峽的石油供應，日本政府推出一系列應對措施，包括透過向石油批發商提供大規模補貼來限制天然氣價格，使得4月份核心年通脹率降至四年低點。然而，上個月的生產者價格年增速卻創下2023年5月以來的最快紀錄。

市場人士普遍認為，若今年餘下時間油價維持在120美元水平，政府的財政支出將相當於GDP的約2%，這很可能意味著日本將發行更大規模的國債。 與此同時，日圓匯率也持續承壓，雖然4月底曾進行一輪外匯干預，但日圓再度走軟，重新逼近160的關鍵心理關口。若從技術角度看，162至164.5才是最重要的支撐位，假如能守住此區間，日圓下半年有望重上140阻力。