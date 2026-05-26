高息環境 證券化信用債更受關注

今年全球債息受能源價格上行帶動而同步走高，投資者正重新評估通脹、財政壓力及央行政策路徑。市場對聯儲局息口預期已轉向：利率期貨顯示交易員估計2026年12月加息機率達八成，歐央行及英倫銀行亦偏向今年加息。利率波動加上高評級企業債利差處歷史低位、估值偏貴，令擴展收益來源及穩定部署更重要。

近年對利率敏感度較低的證券化信用債(MBS、ABS、CLO)備受關注，底層資產涵蓋按揭、信用卡/汽車貸款及企業貸款。由於不少產品採浮息結構，息口上行時通常較傳統債券佔優。即使過去一年聯儲局減息，AAA美國證券化信用債指數仍錄得約7%回報，跑贏傳統債市。其中CLO(抵押貸款憑證)以企業優先抵押貸款作底層，並由專業經理主動管理，因結構較複雜而享有溢價。目前美歐AAA級CLO利差約130點子，較同級傳統企業債高70至90點子。在企業盈利具韌性、融資及並購持續下，息差有望進一步收窄令估值提升。此外，留意CMBS(商業按揭抵押證券)的底層資產如物流倉儲、生命科學園區及新型核心辦公室等現金流較穩，及RMBS(住宅按揭抵押證券)表現料受惠美國住宅供應偏緊。整體而言，在利率走勢不確定下，筆者認為證券化信用債有助穩定收益並能分散傳統債券組合風險。