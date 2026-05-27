當我們談及變老，我們在談論甚麼？

二十年後，每3個香港人中，便有一個超過65歲。然而，當我們談論「變老」，彷彿仍停留在「退休」與「被照顧」的層面。 年長的人在社會的角色，是否只能被定型？重新想像「變老」，又會否為社會帶來更多可能？或許，變老不只是壽命延長，而是承載年月累積的經驗，繼續在不同人生階段中參與社會、發揮所長。 6月初，華懋集團將聯同香港芭蕾舞團推出「銀髮芭蕾」推廣大使訓練營。60位55歲以上的參加者，將接受《睡美人》舞蹈訓練，最終在香港文化中心演出。部分參加者更會成為「銀髮芭蕾」大使，以助教或社區義工的身份，把他們對舞蹈的熱情帶到社區。把這份對舞蹈的熱情帶到更多長者中心，讓影響力在社區延續。

從運動、社區活動到藝術參與，我們希望逐步建立一個更開放、多元的平台，讓年長的人不只參與，而是在其中找到屬於自己的位置。 由被照顧的角色轉變為貢獻者與參與者，這種對「變老」的重新理解，讓我再次思考，「active ageing」究竟是甚麼。 原來它不只是維持體魄，而是擁有參與、連結與貢獻的機會，成為社會中不可或缺的一分子。 除了社會角色的轉變，制度與政策又如何配合，讓長者在第二人生中活得更自在、舒適及更具自主？這些問題，將在6月中舉行的「共建可持續香港高峰會2026」中，從更宏觀的層面展開討論。高峰會由華懋集團、恒生銀行及香港城市大學合辦，匯聚金融、地產，及學術界領袖，探討如何將兩個當前重要議題——人口老化與低碳轉型——放在同一框架下思考。

屆時發布的白皮書提出，香港不應再把「環境」與「銀髮」視為兩個獨立議題，而應透過政策、金融、科技與城市設計的整合，建立一個更以人為本及更具包容性的發展模式。當中強調「安全、流動、連結」等元素，正正回應不同年齡層在生活質素與社會參與上的需要。 從芭蕾舞體驗，到關於城市未來的跨界討論，兩者之間其實有一條清晰的共通主線——如何讓人持續參與其中。當年長的人有機會參與，而制度亦能支持，年齡，真的只是數字而已。 一個城市的可持續發展，從來不只取決於它走得多快，而是有多少人能夠一起向前。