海外銷量逼近半壁江山 比亞迪迎第二增長曲線

在新能源汽車浪潮席捲全球之際，比亞迪(1211)已由內地龍頭車企，逐步蛻變為具全球影響力的電動車集團。集團核心業務為新能源乘用車生產及銷售，並涵蓋動力電池、電驅系統及相關零部件，具備高度垂直整合能力。近年集團積極推動全球化布局，於亞洲、歐洲及拉丁美洲設立生產基地，海外銷售佔比持續提升。2026年首季海外銷量佔總銷量45.6%，已成為盈利結構中的重要支柱，反映集團不再單靠內地市場支撐增長。 從行業角度觀察，新能源車滲透率持續提升，但競爭亦日趨白熱化。內地市場價格戰未完全結束，各大品牌積極推出新款車型及加強智能化配置，令產品差異化愈發重要。短期而言，行業仍受季節性淡季及消費信心波動影響。但券商普遍認為2026年首季或為盈利低點，隨着第二季起新車周期展開，銷量有望逐步改善。長遠來看，全球減碳政策、油價波動及各國對電動車補貼與基建投資，將繼續支持電動車需求。

在此背景下，比亞迪的優勢在於技術自主與成本控制能力。集團推出第二代刀片電池及閃充技術，在特定的測試下可於9分鐘充電至97%，有效紓緩續航焦慮，同時積極建設閃充網絡，強化用戶生態系統。智能駕駛方面，「天神之眼」系統及Urban NOA逐步下探至約15萬元人民幣級別車型，加上自研雷達及晶片，進一步鞏固技術壁壘。相較部分依賴外部供應鏈的車企，集團的垂直整合模式有助在價格競爭下保持毛利率穩定。 集團在2025年的全年毛利率為17.7%，盈利增速放緩，市場一度憂慮價格戰侵蝕利潤。然而踏入2026年，首季整體毛利率回升至18.8%，其中汽車業務毛利率為23.4%，按季改善明顯。雖然首季收入按年下跌，淨利潤亦受匯兌損失拖累，但多家機構認為經營層面已見改善，全年淨利潤預測可回升至約400億元人民幣，按年增長逾兩成。若海外銷量達到150萬至167萬輛的預期水平，盈利結構將更為優化。

集團亮點除技術升級外，亦包括產品結構持續改善。平均售價已回升至約16萬元人民幣，高價位車型佔比提升，有助抵銷部分價格壓力。海外市場方面，出口車型定價及折扣率趨穩，部分地區甚至出現折扣收窄現象，意味品牌力正逐步建立。隨海外產能逐步釋放，長遠海外利潤貢獻比重有望大幅上升。 至於股價走勢方面，比亞迪股價於年初時曾一度跌至2月4日的低位88.5元後走勢轉為回穩，而且在低位徘徊後，於3月9日再度跌返90.4元的水平，其後正式升破之前橫行阻力位102元後，股價曾一度升上113.40港元後回落。而且更於上周再跌返之前低位90.1元。令到股價在90元水平成為一主要的支持。而且9天RSI更在失守30主要支持後，即時作出反彈，暫時只要股價能企穩在90元以上，相信未會見有更強的下跌壓力。投資者可以在93.5元水平買入，預期股價會在技走勢作出反彈下，可以重返主要阻力位102元，只要股價能穩守在2月初低位88.5元以上，暫時毋須沽出止蝕。

基於集團的基本面與技術面分析，比亞迪屬於具中長線成長潛力的新能源龍頭。短期波動仍難避免，尤其內地競爭及匯率因素或影響季度盈利，但海外擴張與技術升級構成較清晰的增長主線。投資者可考慮在短位吸納，並以中短線持有，隨全球電動化趨勢深化，集團憑藉規模、技術及品牌優勢，仍具備被市場重新估值的條件。 資深證券分析師 (非證監會持牌人) 沒有持有股份及相關衍生產品之權益。