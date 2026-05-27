晶片股普遍造好，華虹半導體(1347)股價曾升逾兩成創新高，其後升幅有所收窄，在144元附近整固。如看好華虹，可留意華虹認購證，行使價234.7元，今年11月到期，實際槓桿4倍。如看淡華虹，可留意華虹認沽證，行使價90元，今年11月到期，實際槓桿3倍。

據報華為晶片技術取得突破，使手機晶片性能實現階躍式提升，並預計數年後高端晶片電晶體密度將達到1.4納米製程同等水平。芯片股普遍造好，中芯國際(981)股價曾升至93元，創近月新高。如看好中芯，可留意中芯認購證，行使價106.88元，今年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證，行使價42元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

恒指公司公布季檢結果，恒生中國企業指數加入翰森製藥(3692)及康方生物(9926)，並剔出舜宇及海爾智家，變動將於下月8日起生效。康方生物股價持續偏軟，回落至112元附近好淡爭持。如看好康方，可留意康方認購證，行使價158.88元，今年11月到期，實際槓桿3倍。或可留意康方認購證，行使價131.36元，今年8月到期，實際槓桿5倍。

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