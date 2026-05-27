創想三維招股昨收官 「物理AI+3D列印」稀缺標的可看高一線

今年港股新股市場氣氛暢旺，AI概念股更是一票難求。全球消費級3D列印市場的老牌頭部企業創想三維(3388)昨公開招股截止，在「物理AI+消費級3D列印第一股」光環下，市場傳孖展認購破兩千倍，熱度不輸早前幾隻科技明星新股。
創想三維將在本周五正式掛牌，本次全球發售約7,342萬股H股，發行價每股18.8元，集資規模(不含綠鞋)約13.8億元，市值近90億元。
該股基石陣容不俗，泰康人壽、中信興業國際、CPE等15名基石投資者合共認購約6.89億元，佔發售股份近五成；基石鎖定期達半年，疊加近期物理AI概念股熱度高，短線有望獲資金追捧，中長期營收增長可期，股價表現可看高一線。
筆者細看招股書，公司主營消費級3D打印機、3D掃描儀、激光雕刻機及圍繞「創想雲」平臺的內容生態。當下「物理AI」浪潮，本質上是要讓AI從螢幕走入實物，創想三維所處賽道是物理AI的入口之一，一邊是AI自動構建虛擬物體模型，一邊是3D印表機即時呈現真實製作，兩者緊密合作可為下游應用層提供多元產品。
公司是港股市場上極少數「物理AI+3D創意硬體」全場景標的，頗具稀缺性。技術研發同樣扎實，截至5月11日，公司於中國及海外已獲授957項專利(包括141項發明專利)，另有1,278項專利申請在審，並持有843項注冊商標。專利合規護城河深厚。同時，往績期內並無重大法律訴訟或合規違規事件，15家國際知名基石的信任票給散戶投資者多一重保障。
公司2025年收入沖上31.27億元人民幣，按年勁升36.7%，對比2023年的18.83億元人民幣增長約66%，近3年收入規模顯著擴張，毛利率過去3年穩企約31%。2025年剔除一次性項目後經調整淨利潤達9,240萬元人民幣。
再看最新產品表現，公司耗材生成系統M1&R1上周在眾籌平臺攬下5,340萬，成為2026全球3D列印類目眾籌王者，其硬體總銷量亦走高，顯示K2、K1、Ender等系列持續走貨。
公司亦預告2026年下半年將推出多噴嘴多色智慧3D印表機、桌面全彩UV印表機及AI多材料鐳射雕刻機等重磅新品，盈利端有望同步改善。
根據灼識諮詢，全球消費級3D列印市場規模將由2025年的60億美元增長至2030年的272億美元，2026至2030年複合增長率達33.2%，「全民創作」時代漸近，3D列印更被視為分散式製造切入千億美元級消費品市場的關鍵入口。
按2025年GMV計，創想三維是全球第二大消費級3D印表機企業，市佔率11.2%；消費級3D掃描器更穩坐全球第一，市佔率高達45.3%。銷售網路遍布全球約140個國家及地區，海外營收佔比高企，直接受益行業擴容。
今次公司IPO募資額中，30%(約3.82億元)專項投入研發，25%用於海外用戶運營(創想雲及Nexbie)，公司明顯加快「內容平台+硬體」生態布局，未來增長潛力可觀。
以每股18.8元定價計，市銷率約2.5倍，對比同業AI硬體新股估值明顯「便宜」。綜合「物理AI風口+基本面強韌+專利合規扎實+海外增長潛力」四大主線，加上基石占比近半、貨源歸邊效應明顯，再疊加當下港股新股氣氛暢旺，創想三維作為「3D創意第一股」值得重點關注。今次認購已收官，5月29日掛牌後其表現可看高一線。