創想三維招股昨收官 「物理AI+3D列印」稀缺標的可看高一線

筆者細看招股書，公司主營消費級3D打印機、3D掃描儀、激光雕刻機及圍繞「創想雲」平臺的內容生態。當下「物理AI」浪潮，本質上是要讓AI從螢幕走入實物，創想三維所處賽道是物理AI的入口之一，一邊是AI自動構建虛擬物體模型，一邊是3D印表機即時呈現真實製作，兩者緊密合作可為下游應用層提供多元產品。

公司是港股市場上極少數「物理AI+3D創意硬體」全場景標的，頗具稀缺性。技術研發同樣扎實，截至5月11日，公司於中國及海外已獲授957項專利(包括141項發明專利)，另有1,278項專利申請在審，並持有843項注冊商標。專利合規護城河深厚。同時，往績期內並無重大法律訴訟或合規違規事件，15家國際知名基石的信任票給散戶投資者多一重保障。