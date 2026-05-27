6月上旬走勢 技術上不利

踏進本周，大市將接近5月份尾聲，故即月期指轉倉及結算等相關活動將漸主導大局。在維穩買盤支持下，大市於26日早市曾一度高見25,768點，即其時已略為重越250天線 (約在25,639點左近)，並且已漸升近50天線(約在25,774點左近)。單從走勢上看，該表示大市之跌勢已初見喘定，但由於恒指仍受壓於26,000點之下，故即使大市已見回穩，但仍未能完全擺脫反覆不明之趨勢。況且，本月大市之形態仍暫屬先高而後低。恒指暫時由14日高位26,844點跌至21日之低位 26,341點，即月內之波幅暫是下跌1,503點。論形勢，技術上暫仍略偏淡。

大市經過近周之一輪反覆急跌後，由於恒指不斷快速急回，拖累移動線方面再重現倒序模式。目前各種平均移動線之排列由上而下為100天線(約在26,150點左近)，20天線(約在26,004點左近)，10天線(約在25,895點左近)，50天線 (約在26,774點左近)及250天線(約在25,639點左近)。

單從上述資料看，已表示整個大市再度重陷反覆不明之中，加上恒指目前正反覆於上述各種平均移動線之下，該表示大市已處反覆欲試底之弱態中。而所指之底，暫該為4月上旬所遺留下之上升裂口。因仍有一段介乎25,254點至25,341點，闊87點之上升裂口仍尚待回補。而最重要的是，大市目前之走勢，技術上頗不利6月上旬大市之發展。